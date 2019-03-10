Тисячі людей стояли у черзі під дощем, щоб стати донором для хворого хлопчика

Копирайт изображения Family handout Image caption Оскару потрібна трансплантація стовбурових клітин

Понад 6 тисяч людей виявили бажання стати донором стовбурових клітин для хлопчика, хворого на лейкемію.

П'ятирічний Оскар Сакселбі-Лі потребує трансплантації протягом трьох місяців після проведення хіміотерапії, інакше його шанси на виживання стрімко зменшаться.

Цієї суботи у Вустері зразки здали понад 1000 потенційних донорів - на додачу до 5 тисяч людей, які зробили це на минулих вихідних.

"Це надзвичайно - бачити, як багато людей цим переймаються", - сказала організаторка акції Луїза Вайт.

Останній захід, на якому люди могли долучитися до реєстру стовбурових клітин Національної служби охорони здоров'я Британії (NHS), відбувся в Гільдхоллі у Вустері. Перед тим потенційних донорів реєстрували під час заходу у початковій школі Пітмастон, де тисячі людей простояли у черзі під дощем, щоб перевірити, чи підійдуть їхні стовбурові клітини Оскарові.

Серед них був і член парламенту з Вустера Робін Вокер.

Кореспондент BBC News Філ Макі з місця події

Image caption У Вустері намагаються знайти потрібного донора для Оскара

Мешканці міста зробили справді титанічне зусилля: шість тисяч людей - це близько 10% населення у віці від 16 до 55 років, які можуть стати донорами.

Наступний захід відбудеться у Вустерському університеті, тож кількість потенційних донорів ще збільшиться.

Однак допомогти хотіли й ті, кому ще немає 16-ти. 14-15-річні учні школи Святого Едуарда Олдкорна працювали волонтерами на заході, допомагали стежити за порядком та поширювали інформацію про необхідну допомогу.

Зразки буде тестувати благодійна організація DKMS, яка бореться з раком крові, - з надією, що один з донорів підійде для хлопчика.

Оскару стало погано напередодні Різдва, і його батьки, 23-річна Олівія Сакселбі та 26-річний Джеймі Лі, подумали, що у нього анемія.

Однак після аналізу крові вони почули страшний діагноз - гострий лімфобластний лейкоз.

Під час трансплантації стовбурових клітин пошкоджені клітини крові замінюють здоровими.

Часто донорами можуть стати близькі родичі, але жоден з батьків Оскара не підійшов для цього.

Копирайт изображения Family handout Image caption Свій п'ятий день народження Оскар відсвяткував з батьками у лікарні

Більшість із тих, хто виявив бажання стати донором - це молоді люди, оскільки, на думку експертів, найбільше шансів знайти потрібного донора серед людей віком від 17 до 30 років.

Оскара лікують у Бірмінгемській дитячій лікарні, і організатори кажуть, що треба провести ще більше подібних заходів, щоб залучити якомога більше потенційних донорів.

Друг сім'ї Джо Мартир, який був присутній на суботньому заході, сказав: "Оскар зараз в порядку, він тримається, проходить лікування, але йому потрібен цей донор - потрібен цей шанс на життя".

"Люди з DKMS кажуть, що вони ніколи не побачили нічого подібного до того, що відбувалося останніми вихідними у Вустері", - додав він.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.