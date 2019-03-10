Національний корпус і сутички 9 березня: що кажуть Аваков, Білецький і БПП

Копирайт изображения UNIAN Image caption Сутички на вулиці Банковій 9 березня

Після скандальних сутичок з поліцією 9 березня представників "Національного корпусу" на Банковій та в Черкасах у президента заговорили про "проросійських реваншистів" та ігри в політику МВС. Арсен Аваков вже заявив про недопустимі дії націоналістів, а їхній лідер Андрій Білецький згадав про ветеранів АТО.

9 березня вдень у Києві понад тисяча активістів партії "Національний корпус" і руху "Національних дружин" провели акцію протесту біля будівлі адміністрації президента й намагались прорвати кордон правоохоронців. Там сталися сутички, в яких постраждали троє правоохоронців.

Націоналісти вимагали покарати фігурантів журналістського розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі".

Вони вимагали заарештувати екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського, його сина Ігоря та інших фігурантів скандалу.

Згодом сутички повторились у Черкасах, де Петро Порошенко проводив мітинг після урочистостей на честь 205-ї річниці народження Тараса Шевченка.

Кілька десятків націоналістів намагалися прорватися на сцену до голови держави, їм завадила поліція й відбулись сутички.

Правоохоронці заявили про 22 поранених охоронців порядку, серед яких був начальник поліції області Валерій Лютий, закривавлене обличчя якого одразу ж облетіло українські ЗМІ.

Копирайт изображения NPU.GOV.UA Image caption У сутичках постраждав начальник поліції Черкаської області Валерій Лютий

Криваві кадри бійок із застосуванням димових шашок та сльозогінного газу на мітингу у Черкасах змусили реагувати усі сторони інциденту.

Поліція вже відкрила кримінальні справи за статтями про насильство щодо своїх працівників та хуліганство.

"Проросійські реваншисти"

"За подіями 9 березня стоять проросійські реваншисти та олігархи-втікачі", - відреагувала на сутички президентська партія БПП.

Сам президент, який на фоні сутичок поліції з націоналістами покинув Черкаси, особисто щодо цих подій не висловлювався.

Натомість у його партії вважають, що вчорашні події - це спроба "занурити Україну в хаос".

Сутички та бійки з правоохоронцями, на думку партійців, це саме ті кадри, які потрібні для "російської машини пропаганди".

БПП закликала покарати учасників нападу на поліцію в Києві та зібрання у Черкасах.

Копирайт изображения УНІАН

Ще більш радикальною була соратниця Петра Порошенка, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.

"Я обурена провокацією, влаштованою невідомим молодиками в моїх рідних Черкасах… Як би голосно не називали себе провокатори - ментально вони тітушки", - написала пані Геращенко.

При цьому пані Геращенко натякнула, що за сутичками може стояти керівництво МВС.

"В мене запитання до МВС: ви не загралися в політику, друзі?", - написала пані Геращенко.

Напряму вона не вказала, але в українській політиці давно ходять чутки щодо можливої співпраці Арсена Авакова та лідера "Національного корпусу" та колишнього командира "Азову" Андрія Білецького.

Проте жодних прямих доказів цього представлено поки не було.

Праведний гнів

"Будь-якому гніву є розумні межі", - обурливо відреагував на події в Черкасах голова МВС Арсен Аваков.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Арсен Аваков засудив події у Черкасах, але згадав про праведний гнів щодо корупційних злочинів

"Те, що вчинили представники Національного корпусу - недопустимо!", - додав він, вказавши що "праведний гнів щодо корупційних злочинів справедливий, але чи може він породжувати інші злочинні дії? Ні".

Він пообіцяв, що винні у сутичках мають бути покарані. А до патріотів звернувся з проханням думати про країну, а не розкручувати спіраль ненависті.

Прийшли поспілкуватись

Голова партії "Національний корпус", яка була організатором протестів у Києві та Черкасах, не побачив жодних порушень з боку своїх соратників.

"Зараз лунає вереск порохоботів про правопорушення з боку націоналістів", - йдеться у заяві пана Білецького на сайті партії.

За його словами, єдиним порушенням за 9 березня було те, що силовики незаконно перекривали вулиці та не пускали ветеранів на передвиборчий мітинг.

За його словами, у Черкасах сотні ветеранів війни на Сході прийшли на мітинг кандидата в президенти - Головнокомандувача, щоб подивитись йому в очі і спитати - чому ще не в тюрмі фігуранти корупційного скандалу з "Укроборонпромом".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Член парламенту і лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький

Пан Білецький пообіцяв, що їхні партійці ще обов'язково спитають у президента щодо збагачення на армії.

Раніше ЦВК зареєструвала громадську організацію "Національні дружини" спостерігачами на президентських виборах. Ця організація є спорідненою з партією "Національний корпус",

Речник "Національних дружин" допускав, що їхні спостерігачі можуть застосовувати силу на дільницях, якщо помітять фальсифікації на виборах і бездіяльність поліції.

ЦВК звернулась до СБУ та поліції через такі заяви, а міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що спроби силового втручання у вибори будуть жорстко припинятись.

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