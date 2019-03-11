Вбивство брата Кім Чен Ина: суд зняв обвинувачення з однієї з підозрюваних

Копирайт изображения AFP Image caption Сіті Айсія змогла одразу залишити будівлю суду

Суд у Малайзії звільнив з-під варти одну з підозрюваних в отруєнні єдинокровного брата Кім Чен Ина нервовим токсином VX в аеропорту Куала-Лумпура.

Кім Чон Нама вбили в лютому 2017 року в аеропорту Куала-Лумпура, де він очікував на виліт до Макао.

Малазійська поліція майже одразу затримала у справі про отруєння громадянку В'єтнаму Доан Ті Хуонг і громадянку Індонезії Сіті Айсію.

Їх звинувачували в тому, що вони побризкали токсин на обличчя Кім Чон Наму.

Самі жінки спростовували обвинувачення, стверджуючи, що гадали, нібито брали участь у телевізійному розіграші.

Сіті Айсію звільнили з-під варти в понеділок, 11 березня.

Суд над іншою підозрюваною перенесли на три дні.

У випадку визнання провини Сіті Айсії могла загрожувати смертна кара.

Як сталося вбивство?

13 лютого 2017 року Кім Чон Нам очікував на виліт до Макао в аеропорту столиці Малайзії Куала-Лумпура, коли до нього підійшли дві жінки.

На відеозаписі з камер спостереження, що зафіксував момент вбивства, було видно, як до чоловіка у світлому піджаку та джинсах підходять дві жінки і кидають йому щось на обличчя.

Жінки йдуть геть, а чоловік підходить до співробітників аеропорту, після чого йому стає зле.

Копирайт изображения REUTERS/AFP Image caption Доан Ті Хуонг (зліва) і Сіті Айсія (справа) стверджують, що їх оманою змусили скоїти вбивство агенти КНДР

Кім Чон Нам помер дорогою до лікарні. Пізніше з'ясувалося, що його отруїли токсином VX.

ООН відносить нервово-паралітичний токсин VX до хімічної зброї масового ураження. Його називають найтоксичнішим з усіх хімікатів, які було штучно синтезовано людиною.

Сіті Айсія раніше говорила, що думала, нібито бере участь у розіграші.

За її словами, їй заплатили 400 малазійських рингітів (близько 90 доларів США), щоб вона "пожартувала над Кім Чон Намом", побризкавши йому на обличчя "дитячу олійку".

За версією прокурора, вони вступили у змову з агентами Північної Кореї, щоб убити колишнього міністра КНДР, брата лідера країни Кім Чен Ина.

Адвокати наполягали на тому, що обидві дівчини стали пішаками у шпигунській грі.

Кого підозрюють?

Незабаром після вбивства поліція Малайзії оголосила, що розшукує чотирьох вихідців з Північної Кореї.

Ці четверо підозрюваних залишили країну незабаром після нападу на Кіма.

Малайзія звернулася в Інтерпол, який випустив щодо підозрюваних "червоний циркуляр", тобто припис негайного затримання в будь-якій країні світу.

Копирайт изображения AFP Image caption Ці підозрювані, ймовірно громадяни КНДР, встигли залишити Малайзію і перебувають на волі

Також затримали громадянина КНДР, який підвозив жінок до аеропорту, але його швидко звільнили і дозволили йому виїхати з Малайзії.

Північна Корея спростовує причетність до вбивства Кім Чон Нама.

Хто такий Кім Чон Нам?

Кім Чон Нам - найстарший син Кім Чен Іра, який правив Північною Кореєю в 1994-2011 роках.

Свого часу його вважали можливим наступником Кім Чен Іра, але, за повідомленнями, він впав у немилість.

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption Кім Чон Нам у 2001 році, покійний єдинокровний брат лідера КНДР Кім Чен Ина

Коли до влади прийшов його молодший неповнорідний брат, Кім Чон Нам жив непримітним життям. Більшість часу він проводив за кордоном, переважно в Макао, на материковій частині Китаю та в Сінгапурі.

У 2011 році японські ЗМІ повідомляли, що він висловився проти "династичної передачі влади".

Одна книжка 2012 року також цитує твердження пана Кіма про те, що його брату бракує лідерських якостей і що Північна Корея нестабільна та потребує економічних реформ у китайському стилі,

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