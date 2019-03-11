Вбивство брата Кім Чен Ина: суд зняв обвинувачення з однієї з підозрюваних
Суд у Малайзії звільнив з-під варти одну з підозрюваних в отруєнні єдинокровного брата Кім Чен Ина нервовим токсином VX в аеропорту Куала-Лумпура.
Кім Чон Нама вбили в лютому 2017 року в аеропорту Куала-Лумпура, де він очікував на виліт до Макао.
Малазійська поліція майже одразу затримала у справі про отруєння громадянку В'єтнаму Доан Ті Хуонг і громадянку Індонезії Сіті Айсію.
Їх звинувачували в тому, що вони побризкали токсин на обличчя Кім Чон Наму.
Самі жінки спростовували обвинувачення, стверджуючи, що гадали, нібито брали участь у телевізійному розіграші.
Сіті Айсію звільнили з-під варти в понеділок, 11 березня.
Суд над іншою підозрюваною перенесли на три дні.
У випадку визнання провини Сіті Айсії могла загрожувати смертна кара.
Як сталося вбивство?
13 лютого 2017 року Кім Чон Нам очікував на виліт до Макао в аеропорту столиці Малайзії Куала-Лумпура, коли до нього підійшли дві жінки.
На відеозаписі з камер спостереження, що зафіксував момент вбивства, було видно, як до чоловіка у світлому піджаку та джинсах підходять дві жінки і кидають йому щось на обличчя.
Жінки йдуть геть, а чоловік підходить до співробітників аеропорту, після чого йому стає зле.
Кім Чон Нам помер дорогою до лікарні. Пізніше з'ясувалося, що його отруїли токсином VX.
ООН відносить нервово-паралітичний токсин VX до хімічної зброї масового ураження. Його називають найтоксичнішим з усіх хімікатів, які було штучно синтезовано людиною.
Сіті Айсія раніше говорила, що думала, нібито бере участь у розіграші.
За її словами, їй заплатили 400 малазійських рингітів (близько 90 доларів США), щоб вона "пожартувала над Кім Чон Намом", побризкавши йому на обличчя "дитячу олійку".
За версією прокурора, вони вступили у змову з агентами Північної Кореї, щоб убити колишнього міністра КНДР, брата лідера країни Кім Чен Ина.
Адвокати наполягали на тому, що обидві дівчини стали пішаками у шпигунській грі.
Кого підозрюють?
Незабаром після вбивства поліція Малайзії оголосила, що розшукує чотирьох вихідців з Північної Кореї.
Ці четверо підозрюваних залишили країну незабаром після нападу на Кіма.
Малайзія звернулася в Інтерпол, який випустив щодо підозрюваних "червоний циркуляр", тобто припис негайного затримання в будь-якій країні світу.
Також затримали громадянина КНДР, який підвозив жінок до аеропорту, але його швидко звільнили і дозволили йому виїхати з Малайзії.
Північна Корея спростовує причетність до вбивства Кім Чон Нама.
Хто такий Кім Чон Нам?
Кім Чон Нам - найстарший син Кім Чен Іра, який правив Північною Кореєю в 1994-2011 роках.
Свого часу його вважали можливим наступником Кім Чен Іра, але, за повідомленнями, він впав у немилість.
Коли до влади прийшов його молодший неповнорідний брат, Кім Чон Нам жив непримітним життям. Більшість часу він проводив за кордоном, переважно в Макао, на материковій частині Китаю та в Сінгапурі.
У 2011 році японські ЗМІ повідомляли, що він висловився проти "династичної передачі влади".
Одна книжка 2012 року також цитує твердження пана Кіма про те, що його брату бракує лідерських якостей і що Північна Корея нестабільна та потребує економічних реформ у китайському стилі,
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