Катастрофа в Ефіопії: що буде з літаками Boeing 737 MAX 8 в Україні та світі

Копирайт изображения JONATHAN DRUION Image caption Літак Boeing 737 Max 8, що розбився в неділю, 10 березня

Американський авіавиробник Boeing може стинутися з проблемами після катастрофи Ethiopian Airlines.

У неділю в Ефіопії розбився пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines, Boeing 737 Max 8, що прямував з Аддис-Абеби до Найробі.

Загинули 157 людей - всі, хто був на борту. Точні причини катастрофи поки невідомі. В понеділок слідчі знайшли бортовий самописець з лайнера та почали над ним працювати.

Це вже друга катастрофа аналогічного літака за п'ять місяців. У жовтні минулого року розбився літак авіакомпанії Lion Air в Індонезії.

Плани на використання моделі Boeing 737 MAX 8 є в українських авіакомпаній МАУ та SkyUp Airlines.

Після катастрофи в Ефіопії Китай і авіакомпанія Ethiopian Airlines оголосили, що призупиняють польоти літаків цієї моделі.

Точні причини аварії поки що невідомі.

Boeing 737 MAX 8 в Україні

Плани авіакомпанії МАУ передбачають поставку трьох нових Boeing 737 MAX 8 безпосередньо з заводу Boeing в Сіетлі, повідомив в коментарі для BBC News Україна заступник керівника прес-служби авіакомпанії Максим Арсланов.

Перший з літаків очікується вже в кінці березня, а решта два - до кінця 2019 року.

"МАУ уважно стежить за ходом розслідування та перебуває в постійному діалозі з виробником авіатехніки", - повідомили в прес-службі щодо авіакатастрофи в Ефіопії.

Літаки лінійки 737 MAX 8 планує використовувати і авіакомпанія SkyUp Airlines.

Авіакомпанія очікує поставку двох Boeing 737 MAX 8 і трьох Boeing 737 MAX 10 з заводу в Сіетлі у 2023 році.

Як сталася катастрофа?

Як повідомляє Ethiopian Airlines, рейс ЕТ302 розбився о 08:44 за місцевим часом (07:44 за Києвом), лише через шість хвилин після злету з Аддис-Абеби.

Літак, який прямував до Найробі, впав за 60 км на південний схід від столиці.

Перед цим пілот повідомив про проблеми і просив повернутися до Аддис-Абеби, повідомили в авіакомпанії.

"Наразі нічого не можна виключати", - заявив журналістам очільник Ethiopian Airlines Теволде Гебремаріам.

Копирайт изображения REUTERS Image caption Літак розбився за кілька хвилин після того, як злетів

Видимість була хорошою, але як повідомляє сайт моніторингу авіарейсів Flightradar24, після злету вертикальна швидкість літака була нестабільною.

За даними авіакомпанії, місцевий пілот Яред Гетачев мав понад 8000 годину нальоту.

На борту літака перебували пасажири з 35 країн - зокрема 32 громадянина Кенії, 18 - Канади, 7 - Великої Британії, 3 - Росії. Громадян України на борту не було, повідомили в МЗС.

Щонайменше 19 жертв були співробітниками ООН, які летіли на п'ятиденний саміт з довкілля в Найробі, повідомили в ООН.

Словацький депутат Антон Грнко підтвердив у Facebook про те, що на борту була його дружина і двоє дітей.

Тим часом, один чоловік з Греції розповів, що мав летіти цим рейсом, але запізнився на гейт не дві хвилини.

"Я сердився, тому що мені ніхто не допоміг вчасно дістатися до гейту, - написав Антоніс Мавропулос, розмістивши фото свого квитка в соцмережі. - Я вдячний, що живий".

Що відомо про літак?

Boeing 737 MAX - четверте покоління літаків "Боїнг 737", що прийшло на зміну Boeing 737 Next Generation. Boeing 737 Max 8 використовують на комерційних авіарейсах з 2017 року. Літак може перевозити до 175 пасажирів.

Літак, що розбився, - був одним з шести літаків, які Ethiopian Airlines замовила для розширення свого флоту.

4 лютого літак пройшов ретельну першу перевірку, повідомила авіакомпанія у Twitter.

У Boeing заявили, що компанія "глибоко засмучена" через катастрофу і відправила команду для надання технічної допомоги.

Копирайт изображения ETHIOPIAN AIRLINES Image caption Ethiopian Airlines розмістила у Twitter це фото очільника авіакомпанії на місці катастрофи

Згідно з попередніми висновками розслідування катастрофи літака Lion Air, що сталася в жовтні минулого року, пілоти ймовірно мали проблеми з автоматичною системою, яка запобігає задиранню носа літака, втрату тяги і зрив у штопор.

Як виявило розслідування, система постійно опускала ніс, навіть коли літак не втрачав тяги. Пілоти намагалися виправити положення, але автоматика понад 20 разів не давала це зробити.

Вперше ця система з'явилася саме в лінійці 737 MAX.

Після катастрофи польоти цих літаків призупинили в Китаї.

"Зважаючи на те, що в обох випадках мова йшла про нові Boeing 737 Max 8, а також те, що катастрофи сталися на стадії злету, простежується певна схожість", - йдеться в заяві Управління цивільної авіації Китаю.

В експлуатації китайських авіакомпаній перебуває понад 90 нових "Боїнгів" лінійки 737 MAX, зокрема їх використовують Air China, China Eastern Airlines та China Southern Airlines.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Boeing 737 MAX 8 вважається одним з найпопулярніших лайнерів серед авіакомпаній

Разом з Китаєм вирішили тимчасово зупинити польоти аналогічних літаків також і в Ефіопії.

"Попри те, що ми поки що не знаємо причин катастрофи, ми вирішили призупинити польоти конкретних літаків як додатковий застережний захід", - йдеться в заяві Ethiopian Airlines, що використовує 4 літаки Boeing 737 Max 8.

Авіакомпанія Cayman Airlines також вирішила призупинити польоти двох Боїнгів 737 Max 8, а низка північноамериканських авіакомпаній, які використовують ці літаки, попередила, що ретельно стежать за розслідуванням.

Водночас в авіакомпанії FlyDubai, що використовує кілька літаків Boeing 737 Max 8, заявили, що досі "впевнені" в надійності літаків.

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