Вирвані дерева і загибель дитини: над Україною лютує шторм. Як вберегтися?

Копирайт изображения ДСНС Image caption Потужний вітер вивертав дерева з корінням

Потужний вітер лютує над Україною, ламаючи дерева і зриваючи дахи. Гідрометцентр оголосив штормове попередження.

Негода вже забрала щонайменше двоє життів.

Майже півсотні сіл і містечок залишилися без електропостачання у п'яти областях: Львівській, Київській, Житомирській, Луганській та Чернівецькій.

Синоптики та ДСНС попереджають про погіршення погоди.

10 березня штормовий вітер пронісся над Вінницькою, Хмельницькою та Івано-Франківською областю.

У Вінниці через падіння дерева загинула одинадцятирічна дівчинка, повідомила поліція області.

У понеділок, 11 березня, в Хмільнику на Вінниччині померла 29-річна жінка, на яку впало дерево.

Негода дісталася і до Києва.

В понеділок у центрі столиці впав шматок даху на вулиці Лисенка біля метро "Золоті ворота". Уламки пошкодили дві автівки, але люди не постраждали, повідомляє "Київ оперативний".

Копирайт изображения Патрульна поліція Києва

На вулиці Дягтяревській у столиці дерево впало на велосипедиста. Постраждалого забрали до лікарні з травмами ніг.

Копирайт изображения Патрульна поліція Києва

А на Ленінградській площі вітром знесло автобусну зупинку, повідомили BBC News Україна очевидці.

Копирайт изображения Валерій Моторний

Де чекати негоду

Український гідрометцентр вже оголосив штормове попередження.

11 березня до кінця доби очікуються пориви вітру 25-30 м/с у Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

У столиці та Київській області до кінця доби 11 березня прогнозують пориви вітру 25-30 м/с, а загалом по Україні - 15-20 м/с.

На високогір'ї Карпат вночі очікують сильний снігопад.

Як не стати жертвою

Рятувальники продовжують боротися з негодою. У ДСНС нагадують, як вберегтися від шквального вітру, щоб не стати жертвою вирваного з корінням дерева або відірваної будівельної конструкції:

уникайте прогулянок біля дерев, парканів, рекламних щитів та будівель, конструкції яких може зірвати вітром;

не залишайте автомобілі біля дерев, білбордів;

стежте за пересуванням ваших дітей і не дозволяйте їм гратися на вулиці під час штормового попередження;

відстежуйте метеорологічні попередження.

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