Вирвані дерева і загибель дитини: над Україною лютує шторм. Як вберегтися?
Потужний вітер лютує над Україною, ламаючи дерева і зриваючи дахи. Гідрометцентр оголосив штормове попередження.
Негода вже забрала щонайменше двоє життів.
Майже півсотні сіл і містечок залишилися без електропостачання у п'яти областях: Львівській, Київській, Житомирській, Луганській та Чернівецькій.
Синоптики та ДСНС попереджають про погіршення погоди.
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10 березня штормовий вітер пронісся над Вінницькою, Хмельницькою та Івано-Франківською областю.
У Вінниці через падіння дерева загинула одинадцятирічна дівчинка, повідомила поліція області.
У понеділок, 11 березня, в Хмільнику на Вінниччині померла 29-річна жінка, на яку впало дерево.
Негода дісталася і до Києва.
В понеділок у центрі столиці впав шматок даху на вулиці Лисенка біля метро "Золоті ворота". Уламки пошкодили дві автівки, але люди не постраждали, повідомляє "Київ оперативний".
На вулиці Дягтяревській у столиці дерево впало на велосипедиста. Постраждалого забрали до лікарні з травмами ніг.
А на Ленінградській площі вітром знесло автобусну зупинку, повідомили BBC News Україна очевидці.
Де чекати негоду
Український гідрометцентр вже оголосив штормове попередження.
11 березня до кінця доби очікуються пориви вітру 25-30 м/с у Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.
У столиці та Київській області до кінця доби 11 березня прогнозують пориви вітру 25-30 м/с, а загалом по Україні - 15-20 м/с.
На високогір'ї Карпат вночі очікують сильний снігопад.
Як не стати жертвою
Рятувальники продовжують боротися з негодою. У ДСНС нагадують, як вберегтися від шквального вітру, щоб не стати жертвою вирваного з корінням дерева або відірваної будівельної конструкції:
- уникайте прогулянок біля дерев, парканів, рекламних щитів та будівель, конструкції яких може зірвати вітром;
- не залишайте автомобілі біля дерев, білбордів;
- стежте за пересуванням ваших дітей і не дозволяйте їм гратися на вулиці під час штормового попередження;
- відстежуйте метеорологічні попередження.
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