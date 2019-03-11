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Володимир Зеленський і далі лідирує в президентському рейтингу, Юлія Тимошенко - на другому, Петро Порошенко - на третьому місці. Такі дані соціологічного опитування, яке провела група "Рейтинг" на початку березня 2019 року.

Дослідження провели 1 - 7 березня, опитали 5000 респондентів шляхом інтерв'ю. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 1,5%.

За даними опитування, Зеленського підтримують 24,7% тих, хто визначився та має намір голосувати. Другу позицію займає Юлія Тимошенко - 18,3%, третє місце в Петра Порошенка - 16,8%.

При цьому, Анатолій Гриценко вийшов на четверте місце - 10,3%. Далі в рейтингу стоять Юрій Бойко - 9,9% та Олег Ляшко - 5,7%.

Таким чином, дані дослідження свідчать про те, що за останній тиждень зміцнили свої позиції Гриценко та Тимошенко.

Майже чверть опитаних не визначилися з вибором кандидата. "Важливо, що найбільше таких серед найбідніших виборців, опитаних, які зазвичай найактивніше голосують на виборах, респондентів старшого та середнього віку, більше серед жінок в Центрі та на Заході країни", - йдеться в повідомленні групи "Рейтинг".

Дослідження показало, що Зеленський є лідером симпатій серед респондентів, які голосуватимуть вперше, а також серед респондентів, які не часто голосують на виборах. А от серед респондентів, які завжди голосують, він ділить першість з Тимошенко та Порошенком.

Це нове опитування, яке проводилося вже після оприлюднення інформації щодо корупції в оборонному секторі, а також після зняття кількох кандидатів на користь інших.

В попередньому дослідженні групи "Рейтинг", проведеному у лютому, лідирував Володимир Зеленський (25,1% виборців), а на дургому місці був Петро Порошенко (16,6%), на третьому - Юлія Тимошенко (16,2%).

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