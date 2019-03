Дуже багато родимок: як це - жити з рідкісною особливістю шкіри

Копирайт изображения Brock Elbank Image caption Джемма Вайєтт, 24 роки

Це Джемма Вайєтт. Родимки вкривають верхню частину її спини, шию і вухо. Сотні інших розкидані по всьому тілу.

Ця рідкісна аномалія відома під назвою вроджений меланоцитарний невус (CMN).

24-річна Джемма - одна з 30 людей із цією особливістю, які погодилися сфотографуватися для нової міжнародної виставки.

Джемма - студентка-медик. Вона народилася з CMN, і це не піддається лікуванню.

За її словами, її дитинство мало чим відрізнялося від дитинства інших дітей - якихось серйозних проблем у спілкуванні з однолітками вона не відчувала.

"Я робила звичайні речі, мала звичайних друзів і навіть займалася гімнастикою і стрибками на батуті - це передбачало, що я мала постійно переодягатися в купальник, в якому всі мої родимки було дуже добре видно. Але поки я була дитиною, я взагалі про все це не думала".

"Проблем не було аж поки я не стала підлітком. Я зрозуміла, що виглядаю не так, як всі, і тому почувалася некомфортно - я не знала жодної людини, в якої були б схожі проблеми".

"Доводилося носити шарфи і одяг з довгими рукавами", - згадує Джемма.

Але, каже дівчина, років у 17 їй це набридло: вона замовила квитки і разом із подругою полетіла до Іспанії, де вперше за багато років одягла відкритий купальник.

Копирайт изображения Brock Elbank Image caption Каллум Вайт, 17 років. Хлопець каже, що через свою зовнішність мав проблеми у спілкуванні з однолітками

"Ніхто на мене не витріщався і нічого не казав. Ця поїздка стала для мене своєрідною формою терапії", - каже Джемма.

"Відтоді я почала насолоджуватися життям. Я усвідомила, що це не така вже й велика проблема і немає сенсу встановлювати для себе обмеження".

Джемма - одна з перших, хто погодився знятися для фотосерії "How Do You C Me Now?".

Вона зізнається, що під час зйомок сильно хвилювалася.

"Я була в одній білизні перед фотографом - людиною, яку я бачила вперше в житті. Без макіяжу і нормальної зачіски".

Копирайт изображения Brock Elbank Image caption Маріана Мендес із Бразилії

"Як правило, я намагаюся сама контролювати те, як я виглядаю, - особливо під час зйомок. А в цій ситуації мені довелося віддати цей контроль в руки іншій людині, і тому я почувалася вразливою".

"Втім, це допомогло мені примиритися з тим, як я виглядаю, і тим, що я не завжди можу контролювати те, як мене бачать інші".

Автор знімків, фотограф Брок Елбенк, розповідає, що мета цього фотопроекту - відзначити унікальність зовнішності таких людей, як Джемма, і показати, що їм зовсім не обов'язково приховувати свої особливості.

Йому і благодійній організації Caring Matters Now, яка підтримала проект, знадобилося близько трьох років, аби знайти героїв серії: ними стали представники одразу 13 країн.

Копирайт изображения Brock Elbank Image caption Агнєшка Палиська з Польщі

Джемма каже, що люди з усього світу вже пишуть їй і дякують за участь у цьому фотопроекті.

Вона додає, що вірить: ці фото змусять багатьох по-новому поглянути на стандарти краси і на людей, які мають ті чи інші видимі відмінності.

