Дуже багато родимок: як це - жити з рідкісною особливістю шкіри
Це Джемма Вайєтт. Родимки вкривають верхню частину її спини, шию і вухо. Сотні інших розкидані по всьому тілу.
Ця рідкісна аномалія відома під назвою вроджений меланоцитарний невус (CMN).
24-річна Джемма - одна з 30 людей із цією особливістю, які погодилися сфотографуватися для нової міжнародної виставки.
Джемма - студентка-медик. Вона народилася з CMN, і це не піддається лікуванню.
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За її словами, її дитинство мало чим відрізнялося від дитинства інших дітей - якихось серйозних проблем у спілкуванні з однолітками вона не відчувала.
"Я робила звичайні речі, мала звичайних друзів і навіть займалася гімнастикою і стрибками на батуті - це передбачало, що я мала постійно переодягатися в купальник, в якому всі мої родимки було дуже добре видно. Але поки я була дитиною, я взагалі про все це не думала".
"Проблем не було аж поки я не стала підлітком. Я зрозуміла, що виглядаю не так, як всі, і тому почувалася некомфортно - я не знала жодної людини, в якої були б схожі проблеми".
"Доводилося носити шарфи і одяг з довгими рукавами", - згадує Джемма.
Але, каже дівчина, років у 17 їй це набридло: вона замовила квитки і разом із подругою полетіла до Іспанії, де вперше за багато років одягла відкритий купальник.
"Ніхто на мене не витріщався і нічого не казав. Ця поїздка стала для мене своєрідною формою терапії", - каже Джемма.
"Відтоді я почала насолоджуватися життям. Я усвідомила, що це не така вже й велика проблема і немає сенсу встановлювати для себе обмеження".
Джемма - одна з перших, хто погодився знятися для фотосерії "How Do You C Me Now?".
Вона зізнається, що під час зйомок сильно хвилювалася.
"Я була в одній білизні перед фотографом - людиною, яку я бачила вперше в житті. Без макіяжу і нормальної зачіски".
"Як правило, я намагаюся сама контролювати те, як я виглядаю, - особливо під час зйомок. А в цій ситуації мені довелося віддати цей контроль в руки іншій людині, і тому я почувалася вразливою".
"Втім, це допомогло мені примиритися з тим, як я виглядаю, і тим, що я не завжди можу контролювати те, як мене бачать інші".
Автор знімків, фотограф Брок Елбенк, розповідає, що мета цього фотопроекту - відзначити унікальність зовнішності таких людей, як Джемма, і показати, що їм зовсім не обов'язково приховувати свої особливості.
Йому і благодійній організації Caring Matters Now, яка підтримала проект, знадобилося близько трьох років, аби знайти героїв серії: ними стали представники одразу 13 країн.
Джемма каже, що люди з усього світу вже пишуть їй і дякують за участь у цьому фотопроекті.
Вона додає, що вірить: ці фото змусять багатьох по-новому поглянути на стандарти краси і на людей, які мають ті чи інші видимі відмінності.
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