Чому США виводять з Венесуели усіх дипломатів
Держсекретар США Майк Помпео заявив, що американці вивезуть весь персонал з посольства в Каракасі.
Рішення стало "відображенням погіршення ситуації в Венесуелі".
Помпео додав, що присутність в країні американських дипломатів стала обмеженням для дій США.
Як саме робота диппредставництва США в Венесуелі створила перешкоди для зовнішньої політики Вашингтона, Помпео не уточнив.
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"Сполучені Штати виведуть весь персонал з посольства США в Каракасі, Венесуела, на цьому тижні", - йдеться в заяві держсекретаря.
Держдепартамент опублікував його в ніч на вівторок за північноамериканським східним часом.
У заяві Помпео також нагадав про рішення США від 24 січня про виведення службовців і скорочення штату посольства до мінімуму.
Тоді Держдепартамент розпорядився відкликати співробітників, які не відповідають за реагування на надзвичайні ситуації, а також членів їхніх сімей з посольства США в Каракасі.
В американському зовнішньополітичному відомстві пояснювали, що роблять такий крок, "виходячи з оцінки ситуації з безпекою в Венесуелі", але запевнили, що у Вашингтона "немає планів закривати своє дипломатичне представництво".
23 січня лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо на тлі тривалої кризи в країні проголосив себе виконувачем обов'язки президента Венесуели.
США визнали його тимчасовим керівником держави. Так само вчинили багато країн Латинської Америки і частина американських союзників в Європі.
Росія і Китай при цьому продовжують вважати легітимним президентом Ніколаса Мадуро.
Той назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США. Він дав американським дипломатам 72 години на те, щоб покинути країну, але ті його вимогам в січні підкорятись не стали.
Ситуація в Венесуелі
У Венесуелі вже п'ятий день триває "блекаут" - масштабне відключення електроенергії.
За однією з версій, проблеми з електрикою, що зачепили більшість штатів країни, з'явилися через технічні проблеми на одній з гідроелектростанцій, яка забезпечує електрикою більшу частину Венесуели.
В уряді Мадуро стверджують, що відключення викликані "саботажем США". Опозиція, у свою чергу, звинувачує офіційну владу в некомпетентності й відзначає відсутність технічного обслуговування станції та енергосистеми.
Економіка Венесуели переживає шостий поспіль рік економічного спаду, з інфляцією понад 1 мільйон відсотків Венесуела в минулому році зайняла місце в історії поряд з Веймарської республікою 1920-х років і Зімбабве 2000-х.
Мільйони венесуельців покинули країну.
Минулорічні президентські вибори, на яких переміг Мадуро, бойкотувала опозиція, а Захід і провідні країни Латинської Америки назвали їх фарсом.
Більшість іноземних урядів проігнорувало інавгурацію 56-річного Мадуро. Своїх представників надіслали менше двох десятків країн - в тому числі Китай, Туреччина, Іран і Росія.
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