Копирайт изображения AFP Image caption Ніколас Мадуро наполягає, що є єдиним легітимним керівником країни

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що американці вивезуть весь персонал з посольства в Каракасі.

Рішення стало "відображенням погіршення ситуації в Венесуелі".

Помпео додав, що присутність в країні американських дипломатів стала обмеженням для дій США.

Як саме робота диппредставництва США в Венесуелі створила перешкоди для зовнішньої політики Вашингтона, Помпео не уточнив.

"Сполучені Штати виведуть весь персонал з посольства США в Каракасі, Венесуела, на цьому тижні", - йдеться в заяві держсекретаря.

Держдепартамент опублікував його в ніч на вівторок за північноамериканським східним часом.

У заяві Помпео також нагадав про рішення США від 24 січня про виведення службовців і скорочення штату посольства до мінімуму.

Тоді Держдепартамент розпорядився відкликати співробітників, які не відповідають за реагування на надзвичайні ситуації, а також членів їхніх сімей з посольства США в Каракасі.

В американському зовнішньополітичному відомстві пояснювали, що роблять такий крок, "виходячи з оцінки ситуації з безпекою в Венесуелі", але запевнили, що у Вашингтона "немає планів закривати своє дипломатичне представництво".

23 січня лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо на тлі тривалої кризи в країні проголосив себе виконувачем обов'язки президента Венесуели.

Копирайт изображения AFP Image caption Посольство США у Венесуелі

США визнали його тимчасовим керівником держави. Так само вчинили багато країн Латинської Америки і частина американських союзників в Європі.

Росія і Китай при цьому продовжують вважати легітимним президентом Ніколаса Мадуро.

Той назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США. Він дав американським дипломатам 72 години на те, щоб покинути країну, але ті його вимогам в січні підкорятись не стали.

Ситуація в Венесуелі

У Венесуелі вже п'ятий день триває "блекаут" - масштабне відключення електроенергії.

За однією з версій, проблеми з електрикою, що зачепили більшість штатів країни, з'явилися через технічні проблеми на одній з гідроелектростанцій, яка забезпечує електрикою більшу частину Венесуели.

Копирайт изображения Reuters Image caption Венесуела вже п'ятий день живе з масовими відключеннями світла

В уряді Мадуро стверджують, що відключення викликані "саботажем США". Опозиція, у свою чергу, звинувачує офіційну владу в некомпетентності й відзначає відсутність технічного обслуговування станції та енергосистеми.

Економіка Венесуели переживає шостий поспіль рік економічного спаду, з інфляцією понад 1 мільйон відсотків Венесуела в минулому році зайняла місце в історії поряд з Веймарської республікою 1920-х років і Зімбабве 2000-х.

Мільйони венесуельців покинули країну.

Минулорічні президентські вибори, на яких переміг Мадуро, бойкотувала опозиція, а Захід і провідні країни Латинської Америки назвали їх фарсом.

Більшість іноземних урядів проігнорувало інавгурацію 56-річного Мадуро. Своїх представників надіслали менше двох десятків країн - в тому числі Китай, Туреччина, Іран і Росія.

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