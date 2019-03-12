Всесвітня мережа відзначає 30 років. Її винахідник розповів ВВС про головні загрози
Винахідник протоколу web сер Тім Бернерз-Лі у розмові з ВВС заявив, що для уникнення "стрімкого переходу до хаотичного майбутнього" всесвітньої мережі необхідні глобальні дії.
Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю ВВС до 30 річниці від того часу, як він запропонував цей протокол.
Саме англійський фізик та інженер сер Тім Бернерз-Лі сформулював ідею Всесвітньої павутини (World Wide Web, www), що започаткувала мережу інтернет.
За тридцять років інтернет дістався до всіх сфер людського життя.
Проте не варто називати сера Тіма Бернерза-Лі творцем інтернету, адже його як систему протоколів, що забезпечують передачу даних між комп'ютерами, розробили у США на початку 70-х років.
Сер Тім вказує, що люди вже зрозуміли, наскільки сильно можуть "маніпулювати" з їхніми даними в мережі, особливо після скандалу з The Cambridge Analytica.
Але він переконаний, що з такими проблемами, як злами інформації, хакерські атаки та дезінформація можна боротися.
У відкритому листі творець web визнав, що багато людей сумніваються у тому, що мережа може бути силою для творення добра.
У нього є свої перестороги щодо майбутнього мережі, про які він й розповів ВВС.
"Я дуже стурбований поширенням бруду та дезінформації", - розповів Сер Тім Бернерз-Лі.
Хоча він відчуває, що люди почали краще розуміти ризики, які їх очікують у мережі. Наприклад, після скандалу з Cambridge Analytica користувачі побачили, як ними маніпулювали через мережу на виборах.
Сер Тім визначив три головні проблеми, які шкодять мережі.
- шкідливі дії, такі як злами та переслідування
- проблеми системного дизайну, такі як бізнес-моделі, що залучають до кліків
- побічні наслідки, такі як агресивні та поляризовані дискусії
Ці проблеми можна долати за допомогою нового законодавства та системи, що обмежують погану поведінку в мережі.
За його словами, в урядах країн потрібні "чемпіони відкритої мережі", чиновники та обрані політики, які будуть протистояти загрозі публічного блага з боку приватного сектору. Ці люди мають захистити відкриту мережу.
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