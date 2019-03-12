Всесвітня мережа відзначає 30 років. Її винахідник розповів ВВС про головні загрози

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сер Тім Бернерз-Лі є творцем www

Винахідник протоколу web сер Тім Бернерз-Лі у розмові з ВВС заявив, що для уникнення "стрімкого переходу до хаотичного майбутнього" всесвітньої мережі необхідні глобальні дії.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю ВВС до 30 річниці від того часу, як він запропонував цей протокол.

Саме англійський фізик та інженер сер Тім Бернерз-Лі сформулював ідею Всесвітньої павутини (World Wide Web, www), що започаткувала мережу інтернет.

За тридцять років інтернет дістався до всіх сфер людського життя.

Проте не варто називати сера Тіма Бернерза-Лі творцем інтернету, адже його як систему протоколів, що забезпечують передачу даних між комп'ютерами, розробили у США на початку 70-х років.

Сер Тім вказує, що люди вже зрозуміли, наскільки сильно можуть "маніпулювати" з їхніми даними в мережі, особливо після скандалу з The Cambridge Analytica.

Але він переконаний, що з такими проблемами, як злами інформації, хакерські атаки та дезінформація можна боротися.

У відкритому листі творець web визнав, що багато людей сумніваються у тому, що мережа може бути силою для творення добра.

Копирайт изображения Google.com Image caption Дудл від Google на честь 30-ліття мережі

У нього є свої перестороги щодо майбутнього мережі, про які він й розповів ВВС.

"Я дуже стурбований поширенням бруду та дезінформації", - розповів Сер Тім Бернерз-Лі.

Хоча він відчуває, що люди почали краще розуміти ризики, які їх очікують у мережі. Наприклад, після скандалу з Cambridge Analytica користувачі побачили, як ними маніпулювали через мережу на виборах.

Сер Тім визначив три головні проблеми, які шкодять мережі.

шкідливі дії, такі як злами та переслідування

проблеми системного дизайну, такі як бізнес-моделі, що залучають до кліків

побічні наслідки, такі як агресивні та поляризовані дискусії

Ці проблеми можна долати за допомогою нового законодавства та системи, що обмежують погану поведінку в мережі.

За його словами, в урядах країн потрібні "чемпіони відкритої мережі", чиновники та обрані політики, які будуть протистояти загрозі публічного блага з боку приватного сектору. Ці люди мають захистити відкриту мережу.

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