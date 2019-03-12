Trashtag: тисячі людей по всьому світу прибирають парки і пляжі. Все завдяки соцмережам

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Не так вже й часто трапляєтсья, що вірусний хештег, який отримує популярність у соцмережах, сприяє реальним діям.

Флешмоб під назвою Trashtag Challenge закликає людей влаштовувати прибирання в різноманітних місцях, і тисячі інтернет-користувачів вже так і роблять.

Механізм такий: потрібно сфотографувати будь-яке місце, що перебуває в занедбаному стані, прибрати його, а потім викласти два фото - до і після прибирання.

В соцмережах вже можна знайти чимало знімків прибраних пляжів і парків. Учасники флешмобу сподіваються, що надалі його популярність тільки зростатиме.

"В мене немає фотографій до і після, але ось кілька знімків, де ми разом з сім'єю прибираємо сміття з узбіччя".

"Наш дуже невеликий внесок у навколишнє середовище. Ми спробували прибрати пластик, який місцеві жителі розкидали у Лалдорі, округ Джунагадх, - одному з найкрасивіших місць Гірнара (гірський хребет в Індії - Ред.)".

А ось, як Trashtag Challenge допоміг пляжу на Філіппінах.

Вважається, що цей флешмоб ще у 2015 році запустила компанія UCO Gear, яка зробила це в рамках кампанії із захисту дикої природи.

Проте минулого тижня ініціатива отримала нове життя - після того, як публікація про флешмоб у Facebook набула популярності. У ній "втомлених підлітків" закликали доєднатися до акції і прибрати забруднені місця.

Наразі лише тільки в Instagram є понад 25 тисяч публікацій з хештегом #trashtag і його варіаціями - #trashtagchallenge і #trashchallenge.

Також вже встигли з'явитися й локальні версії флешмобу - приміром, іспановмовні користувачі називають його #BasuraChallenge.

Доєднатися до Trashtag Challenge закликають і українські екоактивісти. Втім, нагадують, що самі влаштовують подібні прибирання вже впродовж кількох років.

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