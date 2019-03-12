Саакашвілі: "Повернуся в Україну 1 квітня - одразу після поразки Порошенка"

Копирайт изображения Getty Images

Міхеїл Саакашвілі заявив, що найближчим часом планує повернутися в Україну. Про це він сказав під час інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"У мене є електронний квиток на 1 квітня цього року. З Варшави я лечу в Київ, о 14.05 я планую приземлитися в Борисполі. Цей квиток я взяв, бо впевнений: Порошенко не пройде у другий тур і я більш ніж впевнений, що після цього жоден прикордонник не виконає наказ Порошенко не пускати мене в Україну", - сказав Саакашвілі.

1 квітня - наступний день після першого туру президентських виборів, які відбудуться 31 березня.

Пізніше Дмитро Гордон уточнив, що розмова з Саакашвілі записувалась у ніч з 5 на 6 березня.

У прикордонній службі вже заявили, що пропускати Саакашвілі в Україну не збираються - ні зараз, ні 1 квітня.

"Дана особа не є громадянином України і немає підстав для його в'їзду в Україну до 2021 року", - сказав у розмові з ВВС News Україна речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

Минулого року Саакашвілі видворили з України і заборонили в'їзд на наступні кілька років.

Наразі екс-президент Грузії мешкає в Нідерландах, де, за його словами, він отримав право на проживання і роботу.

Він неодноразово заявляв, що планує повернутися до України.

Історія з громадянством

26 липня 2017 президент Петро Порошенко видав указ про позбавлення Міхеіла Саакашвілі українського громадянства. Сам політик у той час перебував у США.

10 вересня 2017 року пан Саакашвілі силою зумів прорватись через український кордон з Польщі.

22 вересня 2017 року Мостиський суд Львівської області визнав Міхеіла Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України зі сторони Польщі.

З січня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відмовив пану Саакашвілі у позовних вимогах до державної міграційної служби у визнанні його біженцем.

6 лютого Окружний адмінсуд суд Києва повторно не задовольнив скаргу Міхеіла Саакашвілі на рішення Міграційної служби про відмову в оформленні документів про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

12 лютого 2018 року його депортували на територію Польщі.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.