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На Лондонському книжному ярмарку фестиваль "Книжковий арсенал" нагородили премією International Excellence Awards в номінації "Літературний фестиваль".

Під час оголошення переможця організатори конкурсу відзначили, зокрема, мультидисциплінарність "Книжкового арсеналу" і те як, водночас із взаємодією різних видів мистецтв і фахових середовищ, книга тут залишається в центрі уваги.

Окрім "Книжкового арсеналу" на перемогу в категорії "Літературний фестиваль" також претендували Міжнародний літературний фестиваль в Утрехті (Нідерланди) та Міжнародний літературний фестиваль у Макасарі (Індонезія).

"Ця перемога - це передовсім визнання команди Мистецького арсеналу, де кожен підрозділ вкладає масу сил у те, аби Книжковий Арсенал був справді тим прекрасним фестивалем, що поєднує мистецтва і не випускає книгу з фокуса уваги" - каже гендиректорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта.

"Я пишаюся неймовірно - командою, фестивалем і дотичністю до цього прекрасного проекту", - додає вона.

Лондонський книжний ярмарок проводиться з 1971 року. У 2019 на ньому вперше був представлений український стенд, де свої книжки презентували одразу 12 видавців.

Міжнародну премію International Publishing Industry Excellence Awards в категорії "Літературний фестиваль" організатори ярмарку вручають з 2016 році.

Вірші Жадана - у списку New York Times, українська книга - серед найкрасивіших

Кілька днів тому книга Сергія Жадана увійшла до списку рекомендованих видань New York Times Book Review.

Йдеться про збірку вибраних віршів "Те, чим ми живемо, те, заради чого вмираємо", яка англійською виходить у видавництві Єльського університету.

Автори New York Times Book Review описують її як "вибрані вірші, що вивчають культурний ландшафт пострадянських руйнувань".

Копирайт изображения "Видавництво Старого Лева"

До цього престижну нагороду отримало українське видання "Я так бачу" творчої майстерні "Аґрафка" - книжка потрапила до списку призерів конкурсу "Найкрасивіша книга року", який проводить німецький фонд "Мистецтво книги" (Stiftung 'Buchkunst).

"Я так бачу" - це пізнавальна книжка про зір у всіх його проявах, яку створили Романа Романишин і Андрій Лесів.

Видання у простій формі дає відповіді на такі питання як "Скільки кольорів ми здатні бачити?", "Яка будова наших очей?", "Як не заблукати в світі не бачачи його", "Які візуальні символи оточують нас щодня і що вони означають?" та багато інших.

Раніше "Я так бачу" ставала призером конкурсу "Найкраща книга України" (номінація "Світ дитинства") і престижної нагороди в галузі дитячої літератури Bologna Ragazzi Award.

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