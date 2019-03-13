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Палата представників конгресу США схвалила чотири документи, які засуджують політику Кремля.

Зокрема конгресмени заборонили уряду США будь-коли визнавати юридично або фактично анексію Криму.

Вони також поклали на режим президента Путіна відповідальність за смерть Бориса Нємцова.

Якщо документи, схвалені Палатою представників, також схвалить Сенат, їх передадуть на підпис президенту США.

Заборона визнавати анексію Криму

Одним з ухвалених документів став "Закон про невизнання анексії Криму".

Він складається лише з двох сторінок і забороняє державним органам США ухвалювати будь-які дії або надавати будь-яку допомогу, що визнавали б анексію Криму Росією.

"Політика Сполучених Штатів - не визнавати претензії Російської Федерації на суверенітет над Кримом, його повітряним простором або його територіальними водами", - йдеться в документі.

При цьому зазначено, що президент США в окремих випадках може порушити це положення, якщо це буде вкрай важливим для інтересів національної безпеки Сполучених Штатів.

Копирайт изображения Reuters Image caption Росія анексувала Крим в березні 2014 року

"Володимир Путін не залишив приводів сумніватися в своїх планах з розширення російського впливу", - заявив конгресмен Енгель, представляючи документ. - Ми бачили атаки Путіна на демократичні інститути, зокрема на наші. США не повинні приймати спроби Путіна віднімати території в інших країн силою".

Російського президента він назвав хуліганом і бандитом. Конгресмен Адам Кізінгер також зауважив, що Росія продовжує утримувати 24 українських моряки, захоплених під час інциденту в Керченській протоці. В Росії їх звинувачують у провокації та порушенні державного кордону.

"Ми маємо дати зрозуміти, що США не визнають російський суверенітет над Кримом ані зараз, ані будь-коли", - сказав конгресмен.

Демократ Джеральд Коннолі заявив, що анексія Криму підриває міжнародну безпеку.

"Хто наступний? Молдова? Грузія? Країни Балтії? Російська анексія Криму спровокувала українську кризу і коштувала десятки тисяч життів", - зазначив пан Коннолі.

Документ конгресмени підтримали переважною більшістю голосів. Під час обговорення не було жодного парламентаря, який висловив іншу точку зору або розкритикував ініціативи.

Проти проголосував лише конгресмен-республіканець Томас Массі.

Покарати за вбивство Нємцова

Таку ж єдність конгресмени продемонстрували, ухваливши до цього резолюцію, що закликала притягти до відповідальності винних у вбивстві російського опозиціонера Бориса Нємцова і провести справедливе розслідування цієї справи.

"Палата представників засуджує Володимира Путіна та його режим за переслідування своїх політичних противників і приховування вбивць Бориса Нємцова, який працював на благо демократії і прав людини в Росії", - йдеться в резолюції.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Бориса Нємцова застрелили 27 лютого 2015 року в Москві

Документ закликає уряд США піднімати питання про вбивство Нємцова і про притягнення до відповідальності його замовників на будь-яких переговорах з російською владою.

Росію в резолюції закликають дозволити міжнародне розслідування цього злочину у співробітництві з ОБСЄ та ПАРЄ.

Держсекретар і очільник Міністерства фінансів США, як зазначено в документі, мають визначити коло людей, причетних до злочину, і внести їх у "список Магнітського", заморозивши їхні активи і закривши їм в'їзд до країни.

Документ також закликає держсекретаря США розслідувати міжнародну ділову діяльність глави Чечні Рамзана Кадирова та людей, яких він контролює.

Російське керівництво відкидає будь-які обвинувачення в причетності Кремля до смерті Бориса Нємцова.

Бориса Нємцова вбили 27 лютого 2015 року в Москві, на мосту за кілька сотень метрів від Кремля. Йому кілька разів вистрелили з пістолета у спину.

У вбивстві звинуватили п'ятьох уродженців Чечні. Всіх визнали винними і засудили до тривалих строків ув'язнення - від 11 до 20 років. Замовника та організаторів вбивства досі не знайдено.

Дослідити статки Путіна

Третій ухвалений палатою документ - законопроект "Про прозорість щодо Володимира Путіна".

Його підготували члени конгресу Еліс Стефаник і Вальдес Демінгс. Вони називали ці заходи можливістю дати відповідь на втручання Москви у вибори в США.

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"Для того, щоб захистити нашу національну безпеку та нашу демократію, для нас надзвичайно важливо розслідувати і викрити фінансові мережі російського президента та припинити незаконне фінансування злочинних атак, спрямованих проти нашої країни", - заявила представниця Демократичної партії Валь Демінгс.

Згідно з документом, американська розвідка може збирати дані про активи Путіна та його оточення.

Члени палати запропонували зобов'язати Національну розвідку США спільно з держсекретарем і міністром фінансів підготувати доповідь про фінансовий стан російського президента.

Результати своєї роботи вони повинні представити протягом 180 днів.

Документ має містити дані про активи Путіна, зокрема компанії, які він може використовувати, щоб приховати свої активи.

У Кремлі раніше назвали цю ініціативу "русофобськими потугами".

З'ясувати наміри Кремля

Ще один законопроект, "Кремлівський акт", представив демократ Раджа Крішнамурті.

Документ вимагає від Нацрозвідки США підготувати три звіти, які міститимуть оцінку намірів політичного керівництва Росії.

Документи повинні оцінити можливі загрози з боку Росії для США і союзників у НАТО.

Зокрема розвідка має дослідити, яким чином Москва може створювати приводи для суперечок між США та їхніми союзниками.

Доповіді мають підготувати протягом 90 днів.

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