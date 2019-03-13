Копирайт изображения BOEING Image caption Boeing 737 Max 8 використовують на комерційних рейсах з 2017 року

Україна долучилася до списку країн, які тимчасово припиняють польоти літаків Boeing 737 Max після авіакатастрофи в Ефіопії. Відповідне рішення ухвалила Державна авіаційна служба України.

Літаки Boeing 737 Max 8 є у флоті кількох авіакомпаній, що літають в Україну.

Літак цієї моделі Ethiopian Airlines розбився у неділю, 10 березня, за кілька хвилин після злету. Загинули всі 157 людей на борту.

Це вже друга катастрофа аналогічного літака за п'ять місяців. У жовтні минулого року розбився літак авіакомпанії Lion Air в Індонезії.

Українські авіаперевізники МАУ та SkyUp Airlines мають плани на використання цих літаків цієї моделі.

Кілька країн припинили використання цих літаків після катастрофи, зокрема Велика Британія, Китай, Сінгапур та Австралія.

Євросоюз закрив для 737 Max свій повітряний простір.

Водночас у США та Канаді не відмовилися від експлуатації цих літаків.

Компанія Boeing заявила, що з розумінням поставилася до рішень деяких країн та авіакомпаній щодо заборони польотів.

Компанія також зазначила, що повністю впевнена в безпеці 737 Max 8 і поки що не має підстав для нових рекомендацій щодо експлуатації літаків.

Заборона в Україні

Рішення тимчасово заборонити польоти Boeing 737 Max 8 і Max 9 в Україні ухвалила Державна авіаційна служба в середу, 13 березня.

Заборона набирає чинності 13 березня о 18:00 за київським часом і розповсюджується на виконання польотів до, в межах, з або над територією України, йдеться в рішенні ДАСУ.

У своєму рішенні служба згадує дві нещодавні катастрофи Boeing 737 MAX.

"На початковій стадії відповідного розслідування другої катастрофи не можна виключити, що однакові причини могли призвести до обох подій", - йдеться в заяві Державіаслужби.

Там також зазначено, що рішення з безпеки польотів збігається із заходами Європейського агентства з авіаційної безпеки (EASA) та інших країн і вважається тимчасовим.

Водночас некомерційна експлуатація (наприклад, перегінні польоти) не охоплюються цим рішенням. Окремі дозволи на виконання польотів з території України погоджуються з Державіаслужбою.

Які авіакомпанії літають на Боїнг-737 Max 8 в Україну?

Літаки Boeing 737 Max 8 є у флоті авіакомпаній Turkish Airline, flydubai та LOT, які здійснюють рейси в Україну.

Після катастрофи всі вони призупинили польоти на літаках цієї моделі.

На вимогу служби цивільної авіації Туреччини, Turkish Airlines направили всі свої Boeing 737 Max 8 до Стамбула.

Авіакомпанія оголосила, що з 13 березня припиняє польоти літаків цієї моделі, яких у флоті авіакомпанії налічується дванадцять.

Turkish Airlines припинила всі комерційні рейси на Boeing 737 MAX до того, "поки не буде вирішено непевність через їхню безпеку ", заявив глава компанії Білаль Ексі, повідомляє Reuters.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Літак 737 MAX 8 польської авіакомпанії LOT

Польська авіакомпанія LOT, що використовує 5 літаків цієї моделі, спочатку заявляла, що "ретельно моніторить ситуацію".

Однак ввечері у вівторок Польща закрила свій повітряний простір для Boeing 737 MAX 8, і LOT призупинила польоти літаків цієї моделі, йдеться на сайті авіакомпанії.

Авіакомпанія flydubai 12 березня призупинила польоти своїх одинадцяти Boeing 737 MAX 8 і трьох Boeing 737 MAX 9, повідомляє Reuters.

Плани українських авіаперевізників

Тим часом у МАУ планують найближчим часом отримати три нових Boeing 737 MAX 8.

Літаки мають надійти безпосередньо з заводу Boeing в Сіетлі.

Перший з літаків очікується вже в кінці березня, а решта два - до кінця 2019 року, повідомила авіакомпанія.

"До комерційної експлуатації літак буде допущений лише тоді, коли будуть проведені обов'язкові процедури для підтвердження того, що літак відповідає всім вимогам безпеки, і отримані дозволи на його польоти з боку авіаційної влади як мінімум США, ЄС та України", - повідомила прес-служба МАУ.

"МАУ уважно стежить за ходом розслідування та перебуває в постійному діалозі з виробником авіатехніки", - повідомив BBC News Україна у коментарі щодо авіакатастрофи в Ефіопії заступник керівника прес-служби авіакомпанії Максим Арсланов.

Літаки лінійки 737 MAX планує використовувати і авіакомпанія SkyUp Airlines.

Авіакомпанія очікує на поставку двох Boeing 737 MAX 8 і трьох Boeing 737 MAX 10 з заводу в Сіетлі у 2023 році.

У SkyUp Airlines повідомили, що авіакатастрофи не вплинуть на рішення про придбання Boeing 737 MAX 8.

"До введення в експлуатацію цього типу повітряного судна у нас є достатньо часу для збирання інформації про результати розслідування та їхнього вивчення", - заявив в коментарі BBC News Україна директор SkyUp Airlines Євген Хайнацький.

Де заборонили польоти Boeing 737 Max 8?

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Низка авіакомпаній самостійно вирішила тимчасово припинити експлуатацію Boeing 737 Max

12 березня Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) призупинило всі польоти Boeing 737 Max в Європі після катастрофи Ethiopian Airlines.

Заборона торкнеться всіх "Боїнгів" 737 MAX, які прилітають в Європу або транзитом, в інтересах безпеки пасажирів, йдеться в заяві EASA.

Раніше заборону запровадили Китай, Ефіопія, Індонезія та Сингапур. Про такі самі заходи оголосило кілька країн Європи, після чого прийняли рішення, що поширюється на весь Євросоюз.

Польоти Boeing 737 Max тимчасово призупинили Австралія, Малайзія, Туреччина, В'єтнам, ОАЕ, Індія. Багато авіакомпаній самостійно приймали рішення тимчасово відмовитися від експлуатації цих літаків.

Досі використовують

Тим часом у США та Канаді продовжують використовувати Boeing 737 Max.

На цих літаках здійснюють рейси дві американські авіакомпанії (American Airlines, Southwest Airlines) і дві канадські (Air Canada, WestJet).

Федеральне авіаційне управління США (FAA) заявило, що не буде призупиняти польоти пасажирських авіалайнерів 737 Max, попри тиск з боку сенаторів і профспілок.

Копирайт изображения Getty Images Image caption American Airlines та Southwest Airlines продовжують використовувати 737 Max 8 у США

Асоціація бортпровідників США закликала управління проявити обережність і тимчасово призупинити польоти.

Асоціація пілотів повітряних авіаліній США попередила своїх членів: "Ви мате знати, що якщо ви відчуваєте, що працювати на 737 Max небезпечно, вас не змусять на них літати.

Міністр транспорти Канади Марк Гарно заявив, що розглядаються всі варіанти, але поки що уряд не має наміру запроваджувати заборону.

Не планують обмежувати польоти Boeing 737 Max 8 і в Росії, хоча російська авіакомпанія S7 Siberian Airways заявила, що тимчасово припиняє використання обидва своїх літаки цієї моделі.

Що відомо про авіакатастрофу

10 березня літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що летів з Аддис-Абеби до Найробі, впав за 60 км на південний схід від столиці Ефіопії.

Авіакатастрофа забрала життя 157 людей. Серед них були громадяни 35 країн, зокрема Кенії, Канади, Великої Британії та Росії.

Слідчі вже знайшли бортові самописці. Точні причини катастрофи наразі невідомі.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Слідчі працюють на місці падіння лайнера Ethiopian Airlines

Це вже друга катастрофа літака цього типу за півроку.

У жовтні минулого року Boeing 737 Max 8 індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море незабаром після того, як вилетів з Джакарти. Загинули всі 189 людей на борту.

Згідно з попередніми висновками розслідування катастрофи літака Lion Air, що сталася в жовтні минулого року, пілоти ймовірно мали проблеми з автоматичною системою, яка запобігає задиранню носа літака, втрату тяги і зрив у штопор.

Як виявило розслідування, система постійно опускала ніс, навіть коли літак не втрачав тяги. Пілоти намагалися виправити положення, але автоматика понад 20 разів не давала це зробити.

Вперше ця система з'явилася саме в лінійці 737 MAX.

Після падіння літака в Ефіопії в компанії заявили, що випустять оновлення програмного забезпечення до квітня.

У Boeing також нагадали про те, що пілоти можуть подолати "малоймовірну" помилку автоматики за допомогою ручного керування або інших процедур, зазначених в інструкціях виробника.

Boeing 737 MAX - четверте покоління літаків "Боїнг 737", що прийшло на зміну Boeing 737 Next Generation. Ці літаки використовують на комерційних авіарейсах з 2017 року.

За даними виробника, вони отримали замовлення на майже 5 тисяч літаків цієї лінійки від понад 100 авіакомпаній в усьому світі.

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