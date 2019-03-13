Корупція по-голлівудськи: зірок звинуватили у змові для влаштування дітей у престижні виші

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Зірці серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Фелісіті Хаффман висунули обвинувачення у корупційній змові з метою незаконного зарахування дітей у престижні коледжі і університети США.

За цією ж справою проходять актриса Лорі Лафлін з серіалу "Повний дім" і ще 40 представників вищих прошарків американського суспільства.

Після звинувачень в суді Лос-Анджелеса пані Хаффман випустили під заставу у 250 тисяч доларів. Їй заборонено виїжджати за межі Каліфорнії.

Що буде з дітьми, які вступили до вишів завдяки корупційним схемам, наразі не зрозуміло.

Згідно з судовими документами, батьки підлітків платили гроші за підтасування результатів екзамену SAT (американський аналог ЗНО) та інших документів, які забезпечили їхнім дітям зарахування до престижних учбових закладів на безкоштовні місця для студентів, що мають досягнення у спорті.

Середи вишів, які згадуються у схемі, - Єльський, Стенфордський і Джорджтаунський університети та інші елітні заклади.

При цьому слідство вважає, що адміністрацію університетів ввели в оману, тобто керівництво вишів не здійснювало протиправних дій.

Як вдалося розкрити змову?

Федеральному бюро розслідувань вдалося розкрити змову завдяки свідченням свідків.

Один з них побачив досьє, яке до університету подала донька однієї з актрис. Воно, зокрема, містило фотографії дівчини поруч з тренажером і документи про те, що вона нібито брала участь у змаганнях з веслування.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акторові Вільяму Мейсі, чоловіку Фелісіті Хаффман, обвинувачення не висунули

Проте свідок, про якого йде мова, точно знав: ця дівчина насправді ніколи не займалася спортом, й тому повідомив про ситуацію у правоохоронні органи.

Інший свідок, який дізнався про наміри Фелісіті Хаффман та її чоловіка, актора Вільяма Мейсі ("Фарго", "Закон і порядок"), взяв участь в обговоренні їхніх планів і таємно записав бесіди з ними на приховану камеру.

За версією слідства, за підтасування документів для старшої доньки Хаффман могла заплатити 15 тисяч доларів. Її чоловіку обвинувачення не висунули, але 12 березня він був у залі суду.

Хто ще?

Майже всі 40 обвинувачуваних у цій справі - заможні бізнесмени (керівники великих компаній) і голівудські актори.

"Перелік цих батьків - це перелік багатіїв і людей із привілейованих прошарків", - каже сторона обвинувачення.

Звинувачення, зокрема, висунули акторці Лорі Локлін, яка прославилася у 1990-х роках завдяки ролі в серіалі "Повний дім" (Full House).

Копирайт изображения Getty Images Image caption У схемі фігурують Єльський і Стенфордський університети. Слідство вважає, що керівників вишів ввели в оману - вони не порушували закон.

За даними слідства, Локлін та її чоловік, дизайнер Моссімо Джануллі (він також проходить як обвинувачуваний), вирішили витратити близько 500 тисяч доларів на хабарі, аби забезпечити вступ свої дочок в Університет Південної Каліфорнії як представниць спортивної команди з веслування.

Очолював змову, вважають прокурори, 58-річний Вільям "Рік" Сінгер. Нібито саме він здійснював підтасування через свою компанії Edge College & Career Network.

Під час судового засідання, яке у вівторок проходило в Бостоні, Сінгер визнав свою провину. Звинувачення проти нього включають рекет, відмивання грошей і перешкоджання правосуддю.

Сінгеру загрожує тюремний строк до 65 років і штраф у близько мільйон доларів. Вирок щодо нього буде винесений вже у червні цього року.

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