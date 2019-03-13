Манафорт отримав ще 3,5 роки в’язниці. Є шанс, що Трамп його помилує

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Колишнього керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта засудили до ще 43 місяців в'язниці в рамках розслідування щодо можливого втручання Росії у президентські вибори в США. Раніше він вже отримав три роки і 11 місяців в'язниці за фінансові злочини.

Манафорт - один з обвинувачених у справі про можливу змову команди Дональда Трампа з Кремлем. "Російське розслідування" проводить спецпрокурор Роберт Мюллер.

Втім, обвинувачення, за якими політтехнолог отримав вже другий строк, до втручання Росії в американські вибори прямого стосунку не мають.

Політтехнолога звинуватили у лобістській діяльності в інтересах проросійських політиків в Україні. До співпраці з Трампом Манафорт працював на Віктора Януковича.

Манафорту загрожувало до 10 років в'язниці. Він визнав провину і уклав угоду зі слідством, розраховуючи на більш м'який вирок.

Проте наприкінці 2018 року Роберт Мюллер заявив, що Манафорт порушив умови цієї угоди, оскільки збрехав під час допитів. Сам Манафорт це заперечував: його захист наполягав, що політтехнолог просто забув про деякі зустрічі і контакти, а не приховував їх.

Попри це суддя Емі Джексон зайняла сторону обвинувачення і вирішила, що Манафорт дійсно порушив умови угоди зі слідством - зокрема, не розповів про контакти з громадянином РФ Констянтином Килимником.

Йому політтехнолог, у часи роботи у штабі Трампа, зокрема, надавав дані соцопитувань щодо президентських перегонів, вирішив суд. Американська влада підозрює Килимника у зв'язках з російською розвідкою, сам він це заперечує.

Тиждень тому Манафорта засудили до трьох років і 11 місяців за фінансові махінації за іншою справою. Роберт Мюллер просив суд засудити його на строк від 19 до 24 років, проте суддя Томас Елліс назвав таке покарання безпідставним. Прокурори не приховували, що такий вирок їх здивував.

Роль Манафорта в "російському розслідуванні"

У червні 2016 року, працюючи у виборчому штабі Трампа, Манафорт відвідував зустрічі з російськими лобістами і юристом Наталією Весельницькою у нью-йоркській Trump Tower.

Це найвідоміший випадок контактів людей Трампа з тими, хто міг представляти інтереси Москви.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп не раз заявляв, що може помилувати Манафорта. Востаннє він сказав про це кілька днів тому

Екс-юрист президента США Майкл Коен у лютому повідомив, що Трамп знав про підготовку цієї зустрічі. Росіяни на ній мали передати компромат на суперницю Трампа Гілларі Клінтон. Трамп все це заперечує.

У липні 2016 року Wikileaks виклала електронне листування із серверів Демократичної партії. Як стверджує Коен, Трамп заздалегідь знав про цю публікацію. Оприлюднення листів сильно вдарило по рейтингу Клінтон.

Влада США згодом звинуватила у хакерській атаці на сервери демократів російську воєнну розвідку. Росіє звинувачення відкидає.

Що тепер чекає на Манафорта?

Дональд Трамп вже кілька разів заявляв, що может помилувати Манафорта. Після вироку 7 березня він ще раз підтвердив, що хвилюється за політтехнолога і не виключає його помилування.

Розслідування Роберта Мюллера президент США регулярно називає "полюванням на відьом". Час від часу він коментує хід розслідування в твіттері словами "Змови не було".

Росія всі звинувачення у втручанні в американські вибори заперечує, Володимир Путні називає їх вигадкою.

Мюллер має представити результати свого розслідування генпрокурору США вже найближчим часом. Питання в тому, яка частина доповіді буде оприлюднена.

Члени обох палат конгресу мають право вимагати розкриття якомога більший обсяг інформації про результати розслідування.

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