Копирайт изображения Getty Images Image caption Згідно з новим законом, італійські діти повинні мати 10 обов'язкових щеплень, аби відвідувати школу

Італійським дітям повідомили, що вони не зможуть відвідувати заняття у школах, якщо не можуть довести наявність необхідних щеплень.

Такі обмеження в Італії встановили після місяців дебатів щодо обов'язкової вакцинації.

Батьків можуть оштрафувати на суму до 500 євро, якщо вони відправлятимуть своїх невакцинованих дітей до школи. Дітей до 6 років без необхідних щеплень можуть відправити додому з дитячих закладів.

Новий закон ухвалили під час спалаху захворювання кором. Італійські чиновники кажуть, що рівень вакцинації покращився з моменту його запровадження.

Відповідно до так званого "закону Лоренцин", названого за іменем екс-міністра охорони здоров'я Беатріче Лоренцин (2013-2018), яка підготувала його, - діти мають отримати цілий ряд обов'язкових імунізацій, перш ніж піти у школу. Мова йде про щеплення від вітряної віспи, поліомієліту, кору, епідемічного паротиту та краснухи.

Діти віком до шести років будуть виключені з ясел та дитячого садка, якщо їхні батьки не нададуть документів щодо вакцинації за новими правилами.

Дітям віком від шести до 16 років за італійським законодавствам не можна прямо заборонити відвідувати школу, але їхні батьки платитимуть великі штрафи, якщо не зроблять обов'язкові штрафи.

Кінцевим терміном для вакцинацій спочатку було 10 березня, але оскільки він випав на вихідні, його продовжили до понеділка.

"Тепер у кожного є час, щоб встигнути", - сказала міністр охорони здоров'я Джулія Грілло в коментарі газеті La Repubblica.

Пані Грілло наголосила, що правила тепер прості: "Немає вакцинації, немає школи".

Італійські ЗМІ повідомляють, що регіональні органи влади вже почали реагувати на порушення законодавства.

У Болоньї місцеві органи влади вже надіслали листи про тимчасове зупинення відвідування шкіл батькам близько 300 дітей. Загалом 5 000 дітей не зробили необхідних щеплень.

В деяких інших регіонах батькам надали ще кілька днів для вакцинації їхніх дітей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Немає вакцинації, немає школи" - про таке нове правило повідомила міністр охорони здоров'я Джулія Грілло

Чому 95% вакцинованих - це так важливо?

Закон ухвалили для того, щоб підвищити рівень вакцинації в Італії від рівня приблизно у 80% до цільового показника Всесвітньої організації охорони здоров'я, встановленого на рівні 95%.

У понеділок італійське міністерство охорони здоров'я повідомило, що національний рівень імунізації становить вже близько 95% серед дітей, народжених у 2015 році, залежно від того, про яке щеплення йдеться.

Досягнення порогового рейтингу у 95% - це момент, коли формується "стадний імунітет" - вакциновано стільки населення, що розповсюдження хвороби стає малоймовірним, тим самим захищаючи тих, хто не може бути вакцинований.

Мова йде про немовлят, які занадто малі для вакцинації, або тих, в кого є певні проблеми зі здоров'ям, такі як порушена імунна система.

Минулого місяця восьмилітня дитина не змогла відвідувати школу в Римі через слабку імунну систему. Вона проводила місяці, отримуючи лікування від лейкемії, але була піддана ризику інфікування, оскільки частка учнів у школі не була вакцинована - у тому числі декілька в одному класі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Демонстрації проти обов'язкової вакцинації збирали тисячі людей в Італії 2017 року

"Закон Лоренцин" розроблений попереднім урядом демократів, викликав акції протесту противників вакцинації.

Коли у червні 2018 року чинна коаліція популістів та євроскептиків прийшла до влади, вона заявила, що відмовиться від обов'язкових імунізацій, хоча пізніше змінила свою позицію.

Популісти, отримавши владу, зіткнулися зі звинуваченнями в проведенні антивакцинальної політики.

Чинний міністр охорони здоров'я Джулія Грілло у Facebook визнала, що "це закон, який на момент схвалення ми критикували з кількох причин" - і наголосила, що закон буде змінено, аби включати лише ті щеплення, які вважаються необхідними на основі наукових досліджень.

Чому батьки не вакцинують своїх дітей

Антивакцинальний рух зростає в усьому світі в останні роки і це тривожить Всесвітню організацію охорони здоров'я.

Спочатку острах викликало дискредитоване дослідження Ендрю Вейкфілда. Його видалили з медичного реєстру у Великій Британії після дослідження, де він стверджував, що існує зв'язок між вакциною проти кору, паротиту та краснухи (MMR) та аутизмом і захворюванням кишківника у дітей.

Пан Вейкфілд стверджував, що його висновки базуються на досвіді лише 12 дітей, але жодне інше дослідження не змогло повторити отримані ним результати.

Проте чутки про негативні наслідки імунізації продовжували поширюватися, що призвело до ризиків для громадського здоров'я через недостатній рівень вакцинації.

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