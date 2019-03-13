Копирайт изображения AFP Image caption Тереза Мей сама обіцяла проголосувати за заборону на вихід з ЄС без угоди. Але депутати зробили заборону більш жорсткою, ніж пропонувала прем'єр

Британська Палата громад більшістю голосів заборонила уряду виводити країну з Євросоюзу без будь-якої угоди. Тепер Британія готується відкласти вихід з ЄС, який мав був відбутися 29 березня.

Водночас депутати завдали уряду Терези Мей ще однієї поразки: кабінет пропонував виключити можливість виходу без угоди тільки 29 березня, але Палата громад проголосувала за поправку, яка забороняє вихід без угоди взагалі коли-небудь.

Цю важливу поправку ухвалили більшістю всього в чотири голоси: 312 проти 308. Вона не має обов'язкового характеру для уряду, але є дуже важливою у політичному плані - як індикатор волі парламенту.

"Юридично, за замовчуванням, ймовірність виходу без угоди зберігається [...] якщо тільки не буде досягнута якась інша домовленість", - наголосила Тереза ​​Мей після голосування.

Прем'єр-міністр сказала, що тепер перед парламентом стоїть вибір: все ж схвалити двічі знехтуваний варіант угоди про вихід, довести справу до другого референдуму - який, на думку Мей, підірве довіру народу до демократичних інститутів - або ж домагатися угоди з ЄС на нових умовах.

За відредаговану таким рішучим чином постанову в результаті проголосував 321 депутат, проти - 278.

У тексті постанови, внесеної урядом, говорилося, що парламент відкидає можливість виходу 29 березня без угоди, але водночас констатує, що "можливість виходу без угоди за замовчуванням залишається в силі, якщо Палата громад і ЄС не ратифікують будь-яку угоду".

Підсумки голосування в середу були цілком очікувані: більшість депутатів Палати громад, зокрема, членів уряду, вважають, що "обвальний" вихід з ЄС становить занадто великі ризики для економіки країни.

Тіньовий міністр у справах брекзиту, лейборист Метью Пеннікук на завершення дебатів в середу сказав, що можливий збиток від виходу з ЄС важко переоцінити.

"Це буде рівноцінно національній катастрофі", - пояснив Пеннікук.

Найбільш рішучі прихильники розриву з ЄС, втім, доводять, що ніякої катастрофи не буде - будуть лише короткочасні труднощі, але потім британська економіка, звільнена від загальноєвропейських тарифних нормативів, розквітне.

Що буде далі?

Напередодні парламент вдруге відкинув проект угоди про вихід, підготовлений урядом Терези Мей та Євросоюзом.

У четвер в Палаті громад планується провести голосування з питання про відстрочку брекзиту, а саме, схвалити доручення уряду просити Євросоюз про перенесення дня виходу Британії з 29 березня на більш пізній термін.

ЄС може дати відповідь на це прохання вже 21-22 березня - в ці дні пройде черговий саміт Євросоюзу.

Багато високопосадовців у ЄС неодноразово заявляли, що готові дати Британії відстрочку, але хотіли б зрозуміти, навіщо саме вона їй потрібна - тобто, з якими новими пропозиціями Лондон приїде на нові переговори.

Досі позиція Лондона, як її сформулювала Тереза ​​Мей - це вихід Британії з єдиного ринку ЄС (щоб мати можливість обмежити імміграцію з Євросоюзу), з митного союзу і вихід з-під юрисдикції люксембурзького Європейського суду.

Для того, щоб спробувати сформулювати нову позицію, деякі британські депутати пропонують пізніше, після отримання відстрочки, винести на почергове голосування в Палаті громад кілька варіантів майбутніх відносин з ЄС.

Джерела в Консервативній партії не виключають, що уряд Мей, попросивши ЄС про відстрочку, просто знову винесе на голосування все той же, двічі знехтуваний проект угоди про вихід.

Не виключено, що потрібна уряду кількість депутатів Палати громад піддасться - і проект пройде.

У цьому випадку все буде відносно просто: Британія формально вийде з ЄС, але фактично майже все залишиться як і раніше, оскільки за угодою одразу почнеться перехідний період до кінця 2020 року.

Протягом цього періоду Британія позбавляється представництва та права голосу в органах влади ЄС, але повністю зберігає всі інші права й обов'язки члена Євросоюзу.

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