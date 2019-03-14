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Деякі продукти компанії Facebook, починаючи з середи, зазнали часткового відключення, що вплинуло на користувачів у всьому світі.

Проблеми виникли у роботі соцмережі Facebook, в його сервісі Messenger, у роботі фотосервісу Instagram та месенджері WhatsApp, повідомляє кореспондент ВВС з технологій Дейв Лі.

Причина виникнення цих проблем ще не відома, або ще не оприлюднена.

"Ми усвідомлюємо, що деякі люди зараз мають проблеми з доступом до родини додатків Facebook. Ми працюємо над вирішенням проблеми настільки швидко, наскільки це можливо", - йдеться в повідомленні компанії.

Компанія заявила, що відключення не були результатом спланованої кібер-атаки, відомої як DDoS.

Користувачі Facebook повідомляли, що не можуть розміщувати дописи та посилання, а користувачі Instagram не змогли оновити канали або опублікувати новий матеріал.

Версія Facebook Messenger для десктопів не завантажувалася. Мобільний додаток дозволяв надсилання деяких повідомлень, але користувачі повідомляли про проблеми з надсиланням зображень. З подібними проблемами зіткнулися користувачі WhatsApp.

Мапа перебоїв DownDetector показала, що проблема була глобальною. Цей сайт відстежує публікації в соціальних мережах від користувачів, які згадують про виникнення проблем з роботою тих або інших сайтів та сервісів.

За оцінками, проблема виникла у середу приблизно о 18:00 за київським часом. На неї жалілися й чимало користувачів з України.

За словами кореспондента ВВС з питань технологій Дейва Лі, востаннє збої подібного масштабу траплялися з Facebook ще у 2008 році, коли соцмережою користувалися 150 мільйонів людей. Сьогодні ж у Facebook понад 2,3 мільярди користувачів.

Як це вплинуло на бізнес

Проблеми виникли у роботі служби Facebook Workplace, яку компанії використовують для внутрішніх комунікацій.

Дизайнер з Буенос-Айреса Ребекка Брукер, повідомила ВВС, що проблеми у роботі цієї служби вплинули на їхню роботу.

"Facebook для особистого користування - це добре, але що відбувається, коли ми покладаємося на великі компанії, наприклад, на надання бізнес-послуг?", - сказала вона.

"Я намагаюся спілкуватися зі своєю командою в Нью-Йорку. Facebook Workplace - єдиний канал (комунікації. - Ред.) за виключенням електронної пошти", - зазначає пані Брукер.

Брукер додала в Twitter: "Подивіться, що відбувається, коли ми дозволяємо одній компанії контролювати все. Я зрозуміла, що це може відбутися в кінцевому підсумку, але це надзвичайно шкідливо, щоб бути частиною цієї монополії".

Проблеми у роботі Facebook трапилися на тлі заяв потенційної кандидатки від демократів на виборах президента США Елізабет Воррен, яка закликала в інтерв'ю New York Times "зупинити покоління великих технологічних компаній", які, на її думку, переробляють правила гри у політиці на свою користь і скуповують потенційних конкурентів.

Якою була реакція користувачів?

У той час як в роботі Facebook та Instagram виникли проблеми, чимало користувачів почали жартувати про них у Twitter.

Хештеги #FacebookDown та #InstagramDown були використані понад 150 тисяч разів.

Деякі користувачі Twitter, які працюють на "Facebook-орієнтованих" роботах, висловили своє занепокоєння тим, що не могли використовувати соцмережу у роботі.

"Це я, коли намагаюсь робити мою дуже "Facebook-орієнтовану" роботу, коли Facebook не працює", - написала одна з користувачів.

Дехто поширював жарти з приводу відключення соцмереж, що призвели до краху суспільства, оскільки "ніхто не пам'ятає, як це дістатися до своїх близьких або їсти їжу, не оприлюднюючи оновлення".

А дехто пожартував з використанням відомого мема про те, що користувачі Facebook через проблеми з соцмережею почали масово використовувати Twitter.