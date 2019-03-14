Київ піднявся в рейтингу міст за якістю життя: хто попереду?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідером рейтингу Mercer вже впродовж багатьох років є Відень

Київ посів 173 сходинку у щорічному рейтингу міст за якістю життя, який традиційно укладає американська консалтингова компанія Mercer.

За рік Київ покращив свій минулорічний результат на три позиції - у 2018 він був на 176 сходинці. Жодного іншого українського міста у рейтингу немає.

Хто попереду?

Перше місце у рейтингу Mercer вже впродовж багатьох років займає Відень - так сталося і цього разу. Ось, як виглядає десятка лідерів:

Відень (Австрія)

Цюрих (Швейцарія)

Ванкувер (Канада)

Мюнхен (Німеччина)

Окленд (Нова Зеландія)

Дюссельдорф (Німеччина)

Франкфурт (Німеччина)

Копенгаген (Данія)

Женева (Швейцарія)

Базель (Швейцарія)

Приміром, серед американських міст найкомфортнішим для життя виявилося Сан-Франциско (34 місце). Але навіть його випередили зокрема Стокгольм (24), Осло (25) і Брюссель (28).

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідером рейтингу Mercer вже впродовж багатьох років є Відень

Лондон посів тільки 41 сходинку, Нью-Йорк - 44, Рим - 56, Будапешт - 76, Ріо-де-Жанейро - 118, Пекін - 120, Москва - 167.

На дні рейтингу - переважно африканські і близькосхідні міста. Найнижчі позиції в рейтингу у Багдада (231 місце), Бангі (230) і Сана (229).

На що звертали увагу автори рейтингу Mercer?

На сайті компанії Mercer йдеться про те, що під час підрахунку рейтингу міст, вона враховує такі показники, як вартість житла, економічні умови, політична ситуація, рівень злочинності, рівень розвитку громадського транспорту, медицини і освіти, а також стан індустрії відпочинку і клімат.

Щорічний рейтинг Mercer орієнтований переважно на міжнародні компанії, які розглядають міста в різних країнах як майданчики для відкриття нових бізнесів.

За словами авторів рейтингу, він допомагає зрозуміти наскільки те чи інше місто безпечне і комфортне для життя і роботи, і наскільки багато загроз існує в ньому.

Копирайт изображения Google Image caption Нью-Йорк посів тільки 44 сходинку. Його випередили, зокрема, Стокгольм, Осло і Брюсель

Що з іншими рейтингами?

Рейтинг Mercer - не єдиний, що оцінює міста світу за різноманітними показниками.

Схожий, приміром, укладає журнал The Economist, який щороку визначає індекс комфортності проживання в різних містах.

Минулого року видання поставило Київ на 118 сходинку цього рейтингу - найкомфортнішими визнали той-таки Відень, а також Мельбурн і Осаку.

Швейцарський банк UBS, у свою чергу уклав власний рейтинг, і дійшов висновку, що Київ - одне з найдешевших міст у світі для життя.

Найдорожчі, за версією UBS, Цюрих, Женева та Осло.

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