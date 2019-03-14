У Києві знайшли тіло співробітника адміністрації президента: що відомо

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У четвер, 14 березня, в Шевченківському районі столиці виявили тіло співробітника адміністрації президента, повідомляє поліція Києва.

Загиблого знайшли близько 7 ранку перехожі на вулиці Баговутівській, неподалік від церкви, що будується.

Речник МВС Артем Шевченко розповів, що загиблий - працівник адміністрації президента Олександр Бухтатий, повідомляє Уніан.

За попереднім висновком судмедексперта, на тілі не виявлено слідів насильницької смерті, повідомила поліція.

Водночас очевидці розповідають, що у чоловіка була розбита голова, зазначає Інформатор.

Точну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

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"Остаточні висновки, як і правову кваліфікацію і за якою статтею буде відкрито кримінальне провадження, можна буде зробити після проведення судово-медичної експертизи", - повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

В адміністрації президента підтвердили BBC News Україна, що загиблий - їхній співробітник Олександр Бухтатий.

За інформацією джерела, у загиблого вкрали телефон і банківську картку.

На сайті адміністрації президента зазначено, що пан Бухтатий - головний консультант головного департаменту інформаційної політики.

Речник МВС Артем Шевченко зазначив, що за усіма ознаками, загибель не пов'язана зі службовою діяльністю потерпілого - швидше за все, йдеться про корисливі мотиви злочину, повідомляє "Детектор медіа".

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