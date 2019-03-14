НАБУ відсторонило двох працівників, які фігурували в розслідуваннях про Укроборонпром

Копирайт изображения UNIAN Image caption Директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що двох співробітників відсторонили, щоб мінімізувати на них тиск і сприяти досудовому розслідуванню

НАБУ відсторонило від роботи двох працівників - це Олег Борисенко і Дмитро Литвиненко.

Про це повідомив в інтерв'ю BBC News Україна керівник НАБУ Артем Ситник.

Обидва фігурували у розслідуванні Bihus.Info про корупційні схеми під час закупівель техніки державним концерном "Укроборонпром".

Рішення ухвалили вранці в четвер, 14 березня, повідомив глава НАБУ.

"Я прийняв рішення після того, як провів консультацію з радою громадського контролю і поговорив з керівником управління внутрішнього контролю. Ми відсторонили двох - Литвиненка і Борисенка", - розповів пан Ситник BBC News Україна.

"Це зроблено виключно для того, щоб мінімізувати тиск на цих людей і максимально сприяти швидкому проведенню досудового розслідування", - зазначив НАБУ.

Особливо потрібно було мінімізувати тиск для Литвиненка, "тому що він розслідував низку дуже гучних справ", уточнив пан Ситник,

"Зокрема він затримував керівника "Укрспецтехноеспорту", а також заступника міністра оборони. Відповідно зараз це все йому пригадується", - заявив очільник антикорупційного бюро.

Водночас Артем Ситник заявив, що не бачить "достатніх підстав" для відсторонення першого заступника директора НАБУ Гізо Углави.

Раніше Рада громадського контролю НАБУ закликала Артема Ситника відсторонити від посад фігурантів журналістського розслідування.

Мова йшла про першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву, заступника керівника Третього відділу І підрозділу детективів головного підрозділу детективів НАБУ Олега Борисенка та детектива третього відділу І підрозділу головного підрозділу детективів НАБУ Дмитра Литвиненка.

Розслідування про Укроборонпром

Копирайт изображения УНІАН Image caption Відсторонені співробітники НАБУ фігурували в розслідуваннях щодо корупції в "Укроборонпромі"

У березні журналісти Bihus.Info опублікували кілька частин свого розслідування щодо корупційних схем під час закупівлі запчастин до техніки державним концерном "Укроборонпром".

Зокрема йшлося про роль правоохоронних органів у схемі. Журналісти стверджують, що зловживанням сприяли Генеральна прокуратура, Служба безпеки України та навіть НАБУ.

У відеосюжеті показали листування, яке, за даними авторів розслідування, вели між собою учасники схеми.

Воно, буцімто, демонструє, що правоохоронці з усіх органів могли брати хабарі у 10-20 тисяч доларів за те, що "закривали очі" на корупцію.

Зокрема з листування випливає, що до корупційної схеми були залучені представники СБУ, ГПУ, військової прокуратури, фіскальної служби і навіть перший заступник голови НАБУ Гізо Углава.

Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро ще до виходу останньої серії журналістського розслідування проекту Bihus.Info розпочало службове розслідування за фактами можливих неправомірних дій працівників, пов'язаних з фігурантами сюжету.

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