Британія попросить ЄС відкласти брекзит

Палата громад британського парламенту проголосувала за звернення до ЄС з проханням надати відстрочку щодо виходу Британії з ЄС.

Таке рішення підтримали 412 з 630 депутатів, 202 голосували проти.

Британія має вийти з ЄС 29 березня 2019 року. Прохання про відстрочку брекзиту може бути розглянуто на саміті ЄС 21-22 березня.

Прем'єр-міністр Тереза Мей каже, що брекзит може бути відкладений на три місяці, до 30 червня, якщо депутати підтримають підготовлену нею угоду про вихід з ЄС під час голосування наступного тижня.

Якщо парламент знову проголосує проти цієї угоди, пані Мей каже, що прагнутиме до більш тривалого продовження відстрочки щодо виходу з ЄС, але будь-яка затримка має бути узгоджена з 27-ма іншими державами-членами ЄС.

Раніше сьогодні британські депутати відхилили пропозицію щодо проведення нового референдуму про брекзит. 334 депутати проголосували проти цієї пропозиції, лише 85 - за.

13 березня Палата громад більшістю голосів заборонила уряду виводити країну з Євросоюзу без будь-якої угоди.

Цю важливу поправку ухвалили більшістю всього в чотири голоси: 312 проти 308. Вона не має обов'язкового характеру для уряду, але є дуже важливою у політичному плані - як індикатор волі парламенту.

Що буде далі?

Багато високопосадовців у ЄС неодноразово заявляли, що готові дати Британії відстрочку, але хотіли б зрозуміти, навіщо саме вона їй потрібна - тобто, з якими новими пропозиціями Лондон приїде на нові переговори.

Досі позиція Лондона, як її сформулювала Тереза ​​Мей - це вихід Британії з єдиного ринку ЄС (щоб мати можливість обмежити імміграцію з Євросоюзу), з митного союзу і вихід з-під юрисдикції Європейського суду.

Для того, щоб спробувати сформулювати нову позицію, деякі британські депутати пропонують пізніше, після отримання відстрочки, винести на почергове голосування в Палаті громад кілька варіантів майбутніх відносин з ЄС.

Джерела в Консервативній партії не виключають, що уряд Мей, попросивши ЄС про відстрочку, просто знову винесе на голосування все той же, двічі знехтуваний проект угоди про вихід.

Не виключено, що потрібна уряду кількість депутатів Палати громад піддасться - і проект пройде.

У цьому випадку все буде відносно просто: Британія формально вийде з ЄС, але фактично майже все залишиться як і раніше, оскільки за угодою одразу почнеться перехідний період до кінця 2020 року.

Протягом цього періоду Британія позбавляється представництва та права голосу в органах влади ЄС, але повністю зберігає всі інші права й обов'язки члена Євросоюзу.

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