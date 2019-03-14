Стоунхендж виявився місцем масових бенкетів давніх мешканців Британії

Копирайт изображения English Heritage/PA Image caption Свинина була головною стравою святкового меню

Археологи виявили свідоцтва того, що тисячі років тому Стоунхендж був місцем грандіозних масових бенкетів, на які з'їжджалися мешканці з усієї території Британських островів, зокрема, з віддалених регіонів Шотландії.

Зробити це відкриття допомогли свинячі кістки, які розкопали в чотирьох розташованих поблизу поселеннях епохи пізнього неоліту.

Свинина була головною стравою святкового меню, а відвідувачі урочистостей приводили з собою худобу, навіть з віддалених районів, і заколювали для бенкету.

Ізотопний аналіз виявлених в ході розкопок кісток показав, що вони належали свиням, вирощеним в Шотландії, на північному сході Англії та в Західному Уельсі, а також в інших областях Британських островів.

В цілому знайшли збережені останки 131 тварини, вік яких становить приблизно 4500 років (2800 - 2400 роки до нашої ери).

Це доводить не тільки те, що Стоунхендж був місцем масового паломництва, а й той факт, що люди, які населяли віддалені куточки Британії тисячі років тому, підтримували постійні зв'язки один з одним і регулярно подорожували на значні відстані.

Image caption Щороку тисячі людей збираються у Стоунхенджа, щоб відзначити день сонцестояння

"Ці зібрання можна вважати першими культурними заходами, що поєднували всіх мешканців острова, - говорить провідний автор дослідження, професор Кардіффського університету Річард Магуік. - Люди з усіх куточків Британії приїжджали до Стоунхенджу, щоб поласувати їжею, спеціально відібраною і привезеною здалеку".

За словами професора, знайти свиней поблизу від місця масових бенкетів не було проблемою, і той факт, що тварин спеціально вели (або везли) з собою здалеку, за сотні кілометрів, показує виняткову важливість заходу та значних зусиль, яких докладали відвідувачі урочистостей.

Крім того, вочевидь, з'являтися на бенкеті з порожніми руками було нечемним - і неписані правила вимагали приїжджати саме з їжею, яку ти виростив сам.

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