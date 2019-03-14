Динамо розгромно програло Челсі у матчі Ліги Європи

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У четвер, 14 березня, київське "Динамо" програло "Челсі" у матчі 1/8 Ліги Європи, який відбувався в Києві на НСК "Олімпійський".

Таким чином, кияни не змогли пробитись до наступної стадії турніру.

"Челсі" перемогло із рахунком 5:0.

Протягом матчу домінували гості, які вже на п'ятій хвилині відкрили рахунок. Відзначився французький півзахисник "Челсі" Олів'є Жіру, який повторив свій успіх, забивши другий гол у ворота киян на 33-й хвилині.

Підсумок першої половини матчу на доданій хвилині своїм голом підбив іспанський захисник "Челсі" Маркос Алонсо Мендоса.

У другому таймі Олів'є Жіру зробив хет-трик, забивши третій гол у ворота голкіпера "Динамо" Дениса Бойка.

Завершив успішний для "Челсі" матч Каллум Гадсон-Одої голом на 78 хвилині.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рахунок матчу відкрила команда з Туманного Альбіону

Попередній матч у Лондоні завершився також перемогою "Челсі" з рахунком 3:0 на користь "Челсі". Тобто "Динамо" не вдалося відігратися вдома.

Це був 16-й матч "Динамо" в Англії в рамках єврокубків. Жоден з цих матчів київська команда не виграла, 13 програла, а 3 зіграла внічию.

Статистика

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"Челсі" вчетверте грав проти "Динамо". До цьогорічних матчів команди грали у груповому турнірі Ліги чемпіонів 2015/2016. Тоді "Челсі" виграв вдома 2:1, а в Києві була нульова нічия.

Загалом "Динамо" у Лізі Європи двічі проходило англійські клуби - "Евертон" у 2015 році та "Манчестер Сіті" у 2011 році (тоді кияни під керівництвом Юрія Сьоміна виграли 2:0 вдома, але програли 0:1 на виїзді).

"Челсі" єдиний раз в своїй історії доходив до стадії 1/8 Ліги Європи - у сезоні 2012/2013 "сині", тоді ще під керівництвом Рафи Бенітеса, обіграли румунський "Стяуа". А пізніше вони виграли і весь турнір.

У нинішньому розіграші Ліги Європи "Челсі" ще не програвав - вісім разів "сині" виграли, один раз зіграли внічию.

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