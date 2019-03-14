У Нью-Йорку вбили боса мафії. Вперше в цьому столітті

Копирайт изображения AFP Image caption Френк Калі був ватажком клану Гамбіно

Голову одного з п'яти найбільших мафіозних кланів Нью-Йорка Френка Калі на прізвисько Френкі Бой застрелили в Нью-Йорку. Це перше замовне вбивство боса нью-йоркської "сім'ї" з 1985 року.

52-річний Френк Калі вважався ватажком клану Гамбіно. У нього вистрілили шість разів біля дверей його будинку в районі Стейтен-Айленд, повідомили в поліції Нью-Йорку.

За словами свідків, вбивця також переїхав Калі на автомобілі.

Вбивця здійснив мінімум шість пострілів у Френка Калі та переїхав його машиною перед тим, як втекти.

Після вбивства стрілку вдалося втекти, й у зв'язку з убивством поки нікого не затримали, триває розслідування, прокоментували в поліції.

Франческо Калі очолив клан Гамбіно у 2015 році, змінивши в цій ролі Домініко Чефалу. У нього була одна судимість за рекет в складі організованої групи. За цим звинуваченням він просидів за ґратами 16 місяців.

Вважається, що "італійську" мафію в Нью-Йорку контролюють п'ять кланів — Бонанно, Гамбіно, Дженовезе, Коломбо і Луккезе.

Мафіозним кланам Нью-Йорку присвячено безліч фільмів і книг. Зокрема, вони були прототипами сімей в романі Марію П'юзо "Хрещений батько".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тут жив дон Корлеоне у фільмі "Хрещений батько"

Будинок застреленого боса знаходиться в престижному мікрорайоні Тодт Гілл, де, як вважається, живуть мафіозі. У цьому районі за сценарієм фільму "Хрещений батько" (1972 рік) жила сім'я Корлеоне.

Там же див свого часу відомий мафіозі Пол Кастеллано.

Клан Гамбіно став впливовим у 1930 році за підсумками так званої "Кастелламмарської війни" за контроль над італоамериканскою мафією. Гамбіно оперують на території всієї країни. Багато експертів вважають Гамбіно наймогутнішим із п'яти італійських кланів.

Особливе місце в історії сім'ї Гамбіно займає Джон Готті, який очолював клан з середини 1980-х до початку 1990-х років.

Готті, якому довго вдавалося уникати кримінального переслідування, отримав прізвисько "тефлоновий дон".

Копирайт изображения HBO/Getty Images Image caption Популярною репрезентацією мафії стала сім'я Сопрано із однойменного серіалу телеканалу HBO

У 1992 році його засудили до довічного ув'язнення, Джон Готті помер у в'язниці в 2002 році.

Минулого тижня в тюрмі Нью-Йорка помер Кармайн Персіко - 85-річний гангстер і бос кримінальної сім'ї Коломбо. Він провів останні 33 роки у в'язниці, відбуваючи 1З9-літній термін.

У середу двох ватажків сім'ї Бонанно — Джозефа Каммарано і Джона Дзанкокьо — виправдали у справі про здирництво та рекет.

У жовтні 2018 року можливого члена сім'ї Бонанно 71-річного Сильвестра Зоттолу вбили поблизу ресторану у Нью-Йорку. За три місяці до того, здійснили замах на його сина Сальваторе.

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.