Напад на мечеті в Новій Зеландії: 40 загиблих, є поранені
У новозеландському місті Крайстчерч здійснено збройний напад на дві мечеті. Поліція повідомила про значну кількість загиблих і поранених. Чотирьох підозрюваних - трьох чоловіків і жінку - правоохоронці вже затримали. Наразі невідомо, скільки людей брали участь в нападі. Поліцейська операція триває.
Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що внаслідок нападу загинули 40 людей.
Під час поліцейської операції поліцейські конфіскували саморобні вибухові пристрої, вогнепальну зброю і боєприпаси. Судячи з кількості виявленої зброї, кажуть експерти, напад на мечеті був ретельно сплановий.
Поліція поки не може з впевненістю сказати, що затримала всіх нападників.
"Це один з найчорніших днів в історії Нової Зеландії", - заявила прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн.
Напад вчинили на мечеть "Аль-Нур", що в центральній частині міста, і на мечеть у передмісті.
Свідки повідомляють про велику кількість жертв. За їхніми словами, вони бачили біля мечеті людей, що стікають кров'ю.
Місцевим ЗМІ вони розповіли, як людина у камуфляжі, озброєна автоматичною зброєю, відкрила вогонь по людям у мечеті "Аль-Нур".
Місцева газета Herald пише, що один з учасників нападу - австралієць, який перед атакою написав маніфест, що виражає ультраправі антиіммігрантські погляди.
В інтернеті вже з'явилось відео, на якому видно, як нападник стріляє по людях. Агентство AFP стверджує, що провело експертизу відео і виявило, що це не підробка.
"Ми наполегливо просимо не розповсюджувати це відео. Ми працюємо над тим, аби його видалити", - заявили в поліції.
Правоохоронці просять мешканців міста триматися подалі від району, де стався напад, і не виходити на вулиці.
Всі школи міста закриті, повідомили в поліції.
Кореспондент BBC Говард Гріффіт повідомляє, що в місті триває масована операція за участю поліцейських і парамедиків.
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