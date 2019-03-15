Більше грибів - менше проблем у старості

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Вживання грибів частіше ніж двічі на тиждень може запобігти виникненню проблем з пам'яттю і мовлення у людей за 60, кажуть сингапурські дослідники.

Дослідження показало, що унікальний антиоксидант, який є у грибах, може захистити мозок від багатьох проблем.

Результати дослідження, проведеного Національним університетом Сингапура, базуються на даних про 663 китайських людей віком за 60 років, чию дієту і образ життя вчені відстежували впродовж кількох років - з 2011 по 2017.

Вони дійшли висновку, що споживання більше ніж двох порцій грибів на тиждень знижує шанси виникнення когнитивних проблем на 50%.

Легкі когнітивні порушення можуть призвести до виникнення незначних проблем з пам'яттю, мовленням і увагою. Ці проблеми вважаються не настільки серйозними, аби підпасти під визначення деменції.

Учасників дослідження запитували, як часто вони споживають різні види грибів, і виявилося, що в різноманітних тестах на мислення кращі результати показували ті, хто стверджував, що щотижня з'їдає понад 300 грамів грибів.

"Ця кореляція неочікувана, але обнайдійлива" - каже Лей Фенг, один з авторів дослідження.

"Схоже, що всього один загальнодоступний інгредієнт може чинити величезний вплив на когнітивні функції людини", - додає він.

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"Втім, варто розуміти, що мова йде про комбінацію багатьох факторів: чай, горіхи, риба - все це також дуже корисно".

Дослідники звертають увагу на той факт, що саме гриби є одним з найбагатших дієтичних продуктів за кількістю ерготионеїну - антиоксиданта і протизапального засобу.

Гриби також містять і інші важливі поживні речовини і мінерали - вітамін D, селен і спермидін, який захищає нейрони від ушкоджень.

Втім, кажуть автори дослідження, говорити про прямий взаємозв'язок між вживанням грибів і їх впливом на когнітивні функції ще зарано: у них дійсно є докази, але говорити про беззаперечне доведення цього факту поки не можна.

Вчені визнають, що це дослідження базувалося на свідченнях самих людей про те, скільки грибів вони вживають, а ці дані можуть бути й не надто точними.

Доктор Джеймс Пікетт, керівник організації, що займається дослідженнями хвороби Альцгеймера, каже: "Існує величезна кількість факторів, які сприяють розвитку деменції, і, за оцінками, третині випадків можна запобігти, якщо змінити образ життя і дотримуватися правильної дієти".

"Деменція - одна з 10 основних причин смерті, але люди можуть вжити заходів, які знизять ризик захворювання. Важливо, щоб ми давали рекомендації, ґрунтуючись на доказах, що зібрані в рамках багатьох досліджень, а не захоплювалися результатами якогось одного".

"Дієта, багата фруктами, овочами і грибами - це чудово, але моя головна порада - скоротити споживання цукру і солі, бути фізично активним, намагатися менше пити і не курити", - вважає пан Пікетт.

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