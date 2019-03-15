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Компанія Tesla презентувала новий електромобіль - Model Y. Це вже друга модель в лінійці компанії, яку Tesla позиціонує як доступну.

Першою компанія випустить версію вартістю 47 тисяч доларів, яка призначена для далеких поїздок - одного заряду акумулятора має вистачити на 482 кілометри, обіцяють в Tesla.

Стандартна ж версія Model Y буде дещо простішою і коштуватиме дешевше. Орієнтовна дальність її поїздки складатиме 370 кілометрів, покупцям вона обійдеться в 39 тисяч доларів.

Втім, її випуск почнеться не раніше, ніж у 2021 році, розповів засновник Tesla Ілон Маск.

Презентація нового електромобіля пройшла напередодні в Лос-Анджелесі.

Випуск Model Y - частина плану Tesla з завоювання ширшої аудиторії.

Попередня масова модель - Model 3 - була презентована у 2017 році.

В чергу на неї за короткий проміжок часу записалися понад 400 тисяч людей, проте з його виробництвом виникли певні проблеми, а ціна на нього виявилася вищою, ніж обіцяла Tesla.

Втім, у березні цього року ціну знизили до 35 тисяч доларів.

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Нова Model Y матиме чимало тих самих функцій, що й Model 3, але буде трохи більшою за габаритами.

Дорожчий брат Model Y - кросовер Model X - має стартову ціну в 79,5 тисяч доларів.

Непрості часи для Tesla

Останні кілька років були непростими як для Tesla, так і для її засновника Ілона Маска.

До проблем з налагодженням масового виробництва електромобілів додався і скандал через заяву Маска про те, що він розглядає можливість вивести акції компанії з вільного продажу на фондовому ринку і перетворити її на приватну компанію.

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Регулятор американського фондового ринку заявив, що такі заяви були "неправдивими і вводили в оману", його звинуватили в шахрайстві.

Минулого року на Маска також подали до суду: засновник Tesla і SpaceX назвав британського дайвера, який рятував дітей з затопленої печери в Таїланді, педофілом. Той, у свою чергу, звинуватив Маска у наклепі.

Початок 2019 року також виявився не надто вдалим: Tesla заявила про скорочення трьох тисяч робочих місць.

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