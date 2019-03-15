"Бути вбивцею навчили відеоігри": що відомо про нападника на мечеть у Новій Зеландії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Теракт у місті Крайстчерч забрав життя 49 людей

Внаслідок нападу на мечеті в Новій Зеландії загинули 49 людей, десятки отримали поранення. Місцева поліція вже затримала кількох підозрюваних. Відомо, що один з нападників - австралієць. ЗМІ припускають, що мова йде про 28-річного Брентона Таррента - саме він вів пряму трансляцію нападу у соцмережах.

Таррент зробив усе, аби цей напад запам'ятався надовго, і перетворив масове вбивство на реаліті-шоу: до тіла він закріпив натільну камеру, і тисячі глядачів у Facebook та Instagram могли в прямому ефірі спостерігати за тим, як він розстрілює чоловіків, жінок і дітей у мечеті "Аль-Нур".

Серед інтернет-користувачів вже шириться критика на адресу адміністрації соцмереж - ті довго не блокували трансляцію, яка тривала принаймні 17 хвилин. У Facebook пояснюють, що закрили ефір Таррента одразу, як про нього дізналися.

Наразі більшість популярних соцмереж - від Instagram до Youtube - активно видаляють усі записи трансляції Таррента, але запізно: користувачі встигли завантажити відео, і його численні копії досі з'являються на різних сайтах.

Що було на відео

На відео видно, як Таррент під'їжджає до мечеті на автомобілі, дістає з багажника автоматичну зброю і відправляється розстрілювати людей. Камера закріплена до його тіла таким чином, аби все, що відбувається, нагадувало комп'ютерну гру.

У відео є відсилки до численних інтернет-мемів. Приміром, поки Таррент їде в автомобілі, з колонок лунає пісня, яка асоціюється з сербськими націоналістами і серед ультраправих давно перетворилася на расистський мем.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, говорячи про напад на мечеті, сказала, що це "один з найчорніших днів в історії країни"

На початку трансляції нападник також звертається до глядачів і каже "Підписуйтеся на Pewdiepie" - мова йде про популярного відеоблогера Фелікса Чельберга. Це відсилка до протистояння між ним та індійськими блогерами T-Series, з якими Pewdiepie змагається за найбільшу кількість підписників на Youtube.

До того, як вийти в ефір, Таррент попрощався з інтернет-користувачами фразою "Зустрінемось у Вальгаллі", що отримала популярність завдяки серіалу "Вікінги". У германо-скандинавській міфології Вальгалла - це своєрідний рай для воїнів, що героїчно загинули в бою.

"Я збираюся актакувати загарбників і влаштувати стрім на Facebook, лінки внизу. Поки ви це читаєте, я маю вийти в ефір. Якщо раптом не виживу, бажаю вам удачі. Зустрінемося в Вальгаллі!", - казав Таррент.

Під час нападу він використовує зброю, яка розписана різноманітними словами і символами, - у соцмережах припускають, що це відсилки до ключових, на його думку, подій в історії європейської цивілізації.

Брейвік, "білий геноцид" і відеоігри

Незадовго до нападу Таррент оприлюднив у мережі так званий "маніфест", в якому розповідає про свої погляди і мотивацію.

Він називає себе "звичайним білим чоловіком", який не є членом жодної організації, але хоче помститися за теракти в європейських країнах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Таррент каже, що на злочин його благословив Андерс Брейвік

На сторінках "маніфесту" Таррент також розповідає про "білий геноцид" у світі і перераховує різноманітні цілі - зокрема закликає до створення "атмосфери страху" і зізнається, що своїми діями хоче спровокувати політичну і культурну ескалацію.

За його словами, він мав "короткий контакт" з Андерсом Брейвіком - норвезьким націоналістом, який наразі відбуває покарання за напад на дитячий табір в Осло у 2011 році. Таррент каже, що отримав від Брейвіка "благословіння" на свій злочин.

Він розповідає, що в юності вважав себе комуністом, але згодом змінив погляди і тепер готовий визнати себе расистом і фашистом.

При цьому він додає, що нічого не має проти мусульман, які живуть у себе вдома, проте не любить тих, хто "захоплює наші землі".

Таррент визнав, що його напад буде саме терактом і додав: він спробує вижити, але готовий загинути під час нападу. Так само, каже він, він готовий до того, що його посадять.

Таррент також розповів, що теракт готував впродовж останніх двох років, і спочатку не розглядав Нову Зеландію, як країну, де вчинить напад, проте згодом передумав.

Відповідаючи на питання про те, де він "навчився жорстокості і екстремізму", Таррент пише про вплив популярних відеоігор: "Spyro the Dragon 3 навчила мене етнонаціоналізму, Fortnite - бути вбивцею".

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