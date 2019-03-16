Нові санкції: як США, Канада та ЄС покарали Росію за Керч і Крим
США, Канада і Євросоюз у п'ятницю, 15 березня, запровадили нові санкції проти Росії через інцидент у Керченській протоці в листопаді 2018 року і арешт українських моряків, а також у зв'язку з п'ятою річницею анексію Криму.
Президент України Петро Порошенко назвав спільні дії Канади і США "потужним і триєдиним трансатлантичним ударом по російським планам окупувати Азовське море і Керченську протоку".
Найбільше розширила санкційні списки Канада, додавши до них 114 осіб, зокрема очільника компанії "Роснафта" Ігоря Сєчіна.
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) додало до санкційних списків шістьох осіб і вісім компаній у відповідь на "російську агресію, що триває в Україні".
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Обмеження спрямовані проти "фізичних та юридичних осіб, причетних до безпідставного нападу" прикордонної служби ФСБ Росії на кораблі ВМС України в Чорному морі в районі Керченської протоки, пояснили в OFAC.
Кілька людей потрапили під санкції через їхній зв'язок з анексією Криму і "підтримку незаконних виборів сепаратистського уряду на сході України".
В МЗС Росії пообіцяли дати "практичну відповідь".
Спільні санкції
"Сполучені Штати та наші трансатлантичні партнери не дозволять агресії Росії проти України, що триває, залишитися непоміченою", - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.
"Міжнародна спільнота рішуче налаштована проти військово-морських атак Росії в Керченській протоці, анексії Криму та підтримки незаконних виборів, які проводять сепаратисти на сході України", - додав пан Мнучін.
Серед шістьох людей, яких США внесли до санкційного списку опинилися двоє представників виборчкому так званої "ДНР", а також четверо осіб, пов'язаних із прикордонною службою ФСБ Росії.
Вашингтон також запровадив санкції щодо "оборонних підприємств, які діють у Криму".
У заяві Канади пояснили запровадження санкцій тим, що "дії Російської Федерації є значним порушенням міжнародного миру та безпеки, що вилилося або може вилитися в серйозну міжнародну кризу".
Коментуючи рішення, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд закликала Росію негайно звільнити 24 українських моряки і повернути захоплені кораблі, а також забезпечити вільне і безперешкодне проходження через Керченську протоку і Азовське море.
До широкого санкційного списку зі 114 осіб в Канаді, окрім глави "Роснафти" Сєчіна, внесли зокрема керівника російського державного банку ВТБ Андрія Костіна, помічника президента Росії Андрія Фурсенко і голову "Роскомнадзору" Олександра Жарова.
Також до списку потрапили губернатор Тульської області Олексій Дюмін (працював у службі безпеки російського президента), глава Росгвардії Віктор Золотов і заступник міністра енергетики Андрій Черезов.
Канада також наклала обмеження на російські підприємства оборонного комплексу, зокрема "Туполєв", "МіГ" і "Сухой".
Таким чином з часу анексії Криму Росією, разом з новим доповненням, у санкційному списку Канади вже опинилися 435 фізичних і юридичних осіб.
Санкції ЄС
Рада ЄС раніше у п'ятницю, 15 березня, розширила санкції "через дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності суверенітету і незалежності України".
Нові санкції Євросоюзу стосуватимуться восьми росіян. Це зокрема голова прикордонної служби ФСБ в анексованому Криму та Севастополі Сергій Станкевич, його заступник Андрій Шеїн і капітани кораблів "Дон", "Смарагд" і "Суздалець".
До списку також включили двох співробітників ФСБ у Криму та командувача Південним військовим округом російської армії Олександра Дворнікова.
Їм заборонять в'їжджати на територію країн ЄС. Якщо вони мають активи на території Євросоюзу, ці активи заморозять.
Загалом у санкційному списку ЄС зараз 183 особи.
Реакція України і Росії
Коментуючи синхронні санкції США, Канади та ЄС президент Петро Порошенко назвав їх "потужним і триєдиним трансатлантичним ударом по російських планах окупувати Азовське море і Керченську протоку".
"Запорукою ефективності санкцій проти РФ є солідарність та єдність наших друзів та партнерів. Сьогодні вкотре цивілізований світ підтвердив, що Росії не зійде з рук агресія проти України та порушення міжнародного права" - заявив глава МЗС Павло Клімкін.
У російському МЗС висловили жаль з приводу санкцій, заявивши, що Вашингтон і Оттаву охопила "дрімуча русофобія". Там також пообіцяли дати "практичну відповідь".
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