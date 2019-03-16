Нові санкції: як США, Канада та ЄС покарали Росію за Керч і Крим

Копирайт изображения AFP Image caption Санкції запровадили зокрема через інцидент у Керченські протоці і захоплення українських кораблів Росією

США, Канада і Євросоюз у п'ятницю, 15 березня, запровадили нові санкції проти Росії через інцидент у Керченській протоці в листопаді 2018 року і арешт українських моряків, а також у зв'язку з п'ятою річницею анексію Криму.

Президент України Петро Порошенко назвав спільні дії Канади і США "потужним і триєдиним трансатлантичним ударом по російським планам окупувати Азовське море і Керченську протоку".

Найбільше розширила санкційні списки Канада, додавши до них 114 осіб, зокрема очільника компанії "Роснафта" Ігоря Сєчіна.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) додало до санкційних списків шістьох осіб і вісім компаній у відповідь на "російську агресію, що триває в Україні".

Обмеження спрямовані проти "фізичних та юридичних осіб, причетних до безпідставного нападу" прикордонної служби ФСБ Росії на кораблі ВМС України в Чорному морі в районі Керченської протоки, пояснили в OFAC.

Кілька людей потрапили під санкції через їхній зв'язок з анексією Криму і "підтримку незаконних виборів сепаратистського уряду на сході України".

В МЗС Росії пообіцяли дати "практичну відповідь".

Спільні санкції

"Сполучені Штати та наші трансатлантичні партнери не дозволять агресії Росії проти України, що триває, залишитися непоміченою", - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

"Міжнародна спільнота рішуче налаштована проти військово-морських атак Росії в Керченській протоці, анексії Криму та підтримки незаконних виборів, які проводять сепаратисти на сході України", - додав пан Мнучін.

Копирайт изображения SOPA IMAGES Image caption США і партнери не допустять, щоб агресія Росії проти України залишилася непоміченою, заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін

Серед шістьох людей, яких США внесли до санкційного списку опинилися двоє представників виборчкому так званої "ДНР", а також четверо осіб, пов'язаних із прикордонною службою ФСБ Росії.

Вашингтон також запровадив санкції щодо "оборонних підприємств, які діють у Криму".

У заяві Канади пояснили запровадження санкцій тим, що "дії Російської Федерації є значним порушенням міжнародного миру та безпеки, що вилилося або може вилитися в серйозну міжнародну кризу".

Коментуючи рішення, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд закликала Росію негайно звільнити 24 українських моряки і повернути захоплені кораблі, а також забезпечити вільне і безперешкодне проходження через Керченську протоку і Азовське море.

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До широкого санкційного списку зі 114 осіб в Канаді, окрім глави "Роснафти" Сєчіна, внесли зокрема керівника російського державного банку ВТБ Андрія Костіна, помічника президента Росії Андрія Фурсенко і голову "Роскомнадзору" Олександра Жарова.

Також до списку потрапили губернатор Тульської області Олексій Дюмін (працював у службі безпеки російського президента), глава Росгвардії Віктор Золотов і заступник міністра енергетики Андрій Черезов.

Канада також наклала обмеження на російські підприємства оборонного комплексу, зокрема "Туполєв", "МіГ" і "Сухой".

Таким чином з часу анексії Криму Росією, разом з новим доповненням, у санкційному списку Канади вже опинилися 435 фізичних і юридичних осіб.

Санкції ЄС

Рада ЄС раніше у п'ятницю, 15 березня, розширила санкції "через дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності суверенітету і незалежності України".

Нові санкції Євросоюзу стосуватимуться восьми росіян. Це зокрема голова прикордонної служби ФСБ в анексованому Криму та Севастополі Сергій Станкевич, його заступник Андрій Шеїн і капітани кораблів "Дон", "Смарагд" і "Суздалець".

До списку також включили двох співробітників ФСБ у Криму та командувача Південним військовим округом російської армії Олександра Дворнікова.

Їм заборонять в'їжджати на територію країн ЄС. Якщо вони мають активи на території Євросоюзу, ці активи заморозять.

Загалом у санкційному списку ЄС зараз 183 особи.

Реакція України і Росії

Коментуючи синхронні санкції США, Канади та ЄС президент Петро Порошенко назвав їх "потужним і триєдиним трансатлантичним ударом по російських планах окупувати Азовське море і Керченську протоку".

"Запорукою ефективності санкцій проти РФ є солідарність та єдність наших друзів та партнерів. Сьогодні вкотре цивілізований світ підтвердив, що Росії не зійде з рук агресія проти України та порушення міжнародного права" - заявив глава МЗС Павло Клімкін.

У російському МЗС висловили жаль з приводу санкцій, заявивши, що Вашингтон і Оттаву охопила "дрімуча русофобія". Там також пообіцяли дати "практичну відповідь".

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