Чемпіонат світу з біатлону: Україна здобула бронзу в жіночій естафеті
Українська жіноча збірна здобула "бронзу" на Чемпіонаті світу з біатлону у шведському Естерсунді.
Українська команда стала третьою у жіночій естафеті.
Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима і Валентина Семеренко змогли обійти збірну Німеччини.
Про це повідомляєтсья в офіційному акаунті чемпіонату у Twitter.
Німкені відстали від українок на півсекунди і стали четвертими.
Другою стала Швеція, а перше місце здобула збірна Норвегія, що випередила українок на 35 секунд.
Росіянки фінішували на п'ятому місці.
Раніше український біатлоніст Дмитро Підручний вперше в історії українського біатлону у змаганнях чоловіків здобув золото у гонці переслідування на цьому ж чемпіонаті світу.
У загальнокомандному рейтингу чемпіонату, завдяки досягненням жіночої збірної та Дмитра Підручного, Україна посіла четверту сходинку.
На першому місці представники Норвегії з чотирма золотими, трьома срібними та однією бронзовою медаллю.
Другою стала Німеччина, третьою - Швеція.
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