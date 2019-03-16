Копирайт изображения ALLSPORT/Getty Images Image caption Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Юлія Джима і Валентина Семеренко стали третіми в естафеті на Чемпіонаті світу у Швеції

Українська жіноча збірна здобула "бронзу" на Чемпіонаті світу з біатлону у шведському Естерсунді.

Українська команда стала третьою у жіночій естафеті.

Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима і Валентина Семеренко змогли обійти збірну Німеччини.

Про це повідомляєтсья в офіційному акаунті чемпіонату у Twitter.

Німкені відстали від українок на півсекунди і стали четвертими.

Другою стала Швеція, а перше місце здобула збірна Норвегія, що випередила українок на 35 секунд.

Росіянки фінішували на п'ятому місці.

Копирайт изображения Reuters Image caption Віта Семеренко під час естафети

Раніше український біатлоніст Дмитро Підручний вперше в історії українського біатлону у змаганнях чоловіків здобув золото у гонці переслідування на цьому ж чемпіонаті світу.

У загальнокомандному рейтингу чемпіонату, завдяки досягненням жіночої збірної та Дмитра Підручного, Україна посіла четверту сходинку.

На першому місці представники Норвегії з чотирма золотими, трьома срібними та однією бронзовою медаллю.

Другою стала Німеччина, третьою - Швеція.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.