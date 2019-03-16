Копирайт изображения УНІАН

У суботу в Києві відбулася чергова акція партії "Національний корпус" з вимогою розслідувати та покарати винних у справі про корупцію в оборонній промисловості.

Після сутичок, які сталися 9 березня, багато хто очікував повторення зіткнень, однак цього разу у Києві все пройшло спокійно.

Закидування "свинями"

Image caption На початку акції учасники розвісили біля стели Незалежності банер та запалили фаєри

Саму акцію у "Нацкорпусі" назвали: "Свинарчуків Порошенка за ґрати!", а її вимогами було арешт екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та інших фігурантів журналістських розслідувань про корупцію в оборонній сфері, арешт їхніх рахунків, а також порилюдення всіх матеріалів справи.

Захід анонсувався виключно як мирний.

У партії також заявляли, що влада нібито готує провокації проти мирного зібрання, щоб "дискредитувати азовський рух".

Image caption Учасники акції організовано зібрались у колони, частина мали жовті стрічки на рукавах як розпізнавальний знак

Близько опівдня на Майдані Незалежності зібралося кілька сотень людей, однак згодом ця цифра виросла до кількох тисяч.

Image caption Частина учасників приховували свої обличчя. В "азовському русі" заявляють про "провокації" зі сторони влади

На сцені виступали представники партії, один з яких заявив, що "дощ - це сльози "свинарчуків" (Свинарчук - колишнє прізвище згаданого Олега Гладковського, всі звинувачення проти себе він відкидає і називає провокацією під президентські вибори).

Image caption Андрій Білецький

А лідер "азовського руху" Андрій Білецький висловися, що "влада сама себе не посадить" і закликав іти до Адміністрації президента через Європейську площу та вулицю Грушевського.

Колона "Нацкорпусу" за півгодини дійшла до Банкової, де учасники акції влаштували "перфоманс" - вони кидали у кордон поліції іграшкових свиней.

При цьому сутичок із правоохоронцями не виникло.

Не кінець

"Ми збираємося у наступну суботу, і нас буде удвічі більше. І ми будемо вимагати "посадки" цих покидьків, які розкрадають бюджет армії", - підсумував акцію Родіон Кудряшов, керівник центрального штабу "Нацкорпусу".

"Хочеться сказати правоохоронним органам - можете на сьогодні видихнути. Побачимося у наступну суботу. І будемо говорити по-іншому", - додав він.

Водночас речник "Національного корпусу" Олександр Алфьоров на питання BBC News Україна про те, чи можуть статися сутички наступної суботи, відповів: "Ми не ходимо битися. Ми хочемо, щоб президент відповів на наші питання".

"Якщо поліцейський тебе штовхає, порушуючи закон, то, зрозуміло, що кожен громадянин може дати відповідь", - додав він.

Загалом на суботній акції в центрі Києва зібралося кілька тисяч людей.

Самі організатори стверджують, що у їхній ході взяло участь від семи до десяти тисяч учасників.

А за попередніми даними поліції, до акції долучилося близько трьох тисяч громадян.

Копирайт изображения AFP / Getty Images Image caption Цього разу до сутичнок з поліцією не дійшло

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що у суботу акція в столиці пройшла без інцидентів, нікого не затримали.

У Полтаву

Після завершення акції в Києві частина представників "Нацкорпусу" поїхали до Полтави, де, за їхніми словами, "затримали і побили" місцевих активістів "азовського руху".

Полтавщину сьогодні відвідує президент Петро Порошенко, який там, зокрема, звільнив губернатора.

Копирайт изображения УНІАН Image caption 9 березня аналогічна акція "Національного корпусу" завершилася бійкою

У команді Петра Порошенка стверджують, що акції "Національного Корпусу" мають на меті послаблення його позицій на майбутніх виборах та підтримку його опонентів.

Крім того, дії "Нацкорпусу" там пов'язують із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Останній цей зв'язок заперечує.

"Воювати - на фронт. Усі інші грання мускулами у мирних містах - це провокація. Я обурена провокацією, влаштованою невідомими молодиками у моїх рідних Черкасах", - відзначила віце-спікер Ірина Геращенко після сутичок 9 березня.

Копирайт изображения NPU.GOV.UA Image caption У сутичках 9 березня постраждав начальник поліції Черкаської області Валерій Лютий

Тоді, після акції у столиці кілька десятків націоналістів у Черкасах намагалися прорватися на сцену до голови держави, їм завадила поліція й відбулись сутички.

Правоохоронці заявили про 22 поранених охоронців порядку, серед яких був начальник поліції області Валерій Лютий, закривавлене обличчя якого одразу ж облетіло українські ЗМІ.

Криваві кадри бійок із застосуванням димових шашок та сльозогінного газу на мітингу у Черкасах змусили реагувати усі сторони інциденту.

Поліція відкрила кримінальні справи за статтями про насильство щодо своїх працівників та хуліганство а пізніше затрмала кількох місцевих активістів. Згодом їх відпустили.

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