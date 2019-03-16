Париж у вогні. Нові протести "жовтих жилетів" у Франції

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Чергова акція протесту "жовтих жилетів" у Парижі вилилася в запеклі зіткнення демонстрантів із поліцією.

Вранці в суботу біля Тріумфальної арки на вісімнадцяту акцію руху "жовтих жилетів" зібралися кілька тисяч осіб, вони колоною пройшли центральними вулицями міста. Однак уже незабаром після старту акції протесту почалися сутички з поліцейськими.

"Жовті жилети" почали кидати в поліцейських каміння і сміття. Поліція ж у відповідь застосувала сльозогінний газ.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На вісімнадцяту акцію руху "жовтих жилетів" зібралися кілька тисяч осіб

Над площею висів густий дим від шашок і фаєрів. Повідомляється, що учасники протесту вчинили розгром у пивному ресторані Fouquet's, де вони розбили вікна, перевернули стільці й перекинули столики.

Також натовп розбив вікна деяких бутиків, розташованих у центрі французької столиці.

Серед інших постраждали бутики марок Lacoste і Kenzo. У першому "жовті жилети" розбили вікна і викинули манекени на вулицю.

Протестувальники підпалили відділення банку та принаймні одне авто.

Банк розташовувався на першому поверсі житлової будівлі.

Пожежники евакуювали мешканців дому і змогли загасити полум'я, проте, за даними AFP, в результаті інциденту одинадцять людей отримали незначні ушкодження.

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер засудив дії протестувальників і тих, хто "закликав до насильства і має намір сіяти хаос у Парижі".

При цьому міністр зажадав від поліції вжити необхідних заходів у відповідь на "неприпустимі дії" зі сторони демонстрантів.

За його словами, у центрі міста несуть службу понад 1 400 поліцейських. До обіду вони затримали більше ніж 80 протестувальників.

Кількість учасників акції він оцінив у 8 тисяч людей, серед яких 1,5 тисячі, які прийшли "просто аби все ламати".

Напередодні чергової акції протесту "жовтих жилетів" під особливий контроль взяли деякі будівлі — в тому числі Єлисейський і Бурбонський палаци.

У соціальних мережах активісти називали акцію "Акт 18 - Ультиматум — Уся Франція в Парижі".

"Ми ставимо ультиматум президенту Франції та уряду. Ми хочемо, аби наші вимоги виконали [...] Ми почали свої виступи в середині листопада (2018 року - ред.), і досі нас не почули. Єдиною відповіддю було насильство з боку поліції", - йдеться в заяві організаторів акції.

Копирайт изображения AFP Image caption Над площею висів густий дим від шашок і фаєрів, повідомляють кореспонденти

Місяці протестів

Акції "жовтих жилетів" тривають із середини листопада минулого року.

Вони почалися із вимог скасувати підвищення податків на автомобільне паливо. Однак незабаром протестувальники стали вимагати й відставки президента країни Еммануеля Макрона. Одна з основних претензій протестувальників — в тому, що політична еліта віддалилася від проблем простих людей.

У грудні 2018 року Еммануель Макрон пішов на ряд економічних поступок, проте вже в новорічному зверненні його тон змінився.

Макрон заявив, що уряд продовжить програму економічних реформ і "не робитиме ніяких поступок при забезпеченні громадського порядку".

З початку акцій "жовтих жилетів" постраждали вже близько 1 000 поліцейських. Мітинги в Парижі вже не раз виходили за рамки мирних акцій, обертаючись вандалізмом і погромами.

Копирайт изображения AFP Image caption Список вимог демонстрантів з початку проведення акцій значно розширився. Одна з головних вимог на сьогодні — відставка президента країни Еммануеля Макрона

За весь час акцій десятки людей поранили. Деякі отримали й вкрай серйозні каліцтва. Із заворушеннями також пов'язані щонайменше 10 випадків загибелі людей.

Жером Родрігес, провідний активіст руху "жилетів", отримав серйозну травму ока в січні й через тиждень закликав присвятити чергову акцію протесту проти надмірної жорстокості поліції.

"Вони стріляють у населення з бойової зброї. Такою стала Франція сьогодні? Ми просто хочемо, аби у нас було що покласти в холодильник, а в підсумку залишаємося без ока", - сказав він.

Французька поліція застосовує для розгону "жилетів" нелетальну зброю з пластиковими й гумовими кулями.

Згідно з інструкцією, такі кулі не повинні пробивати шкіру і спричиняти рани. Однак на практиці рахунок громадян, які отримали серйозні поранення, йде на десятки.

1 лютого французький суд постановив, що поліція може і далі застосовувати травматичну зброю, тому що загроза заворушень зберігається.

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