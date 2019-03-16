В Італії померла свідок у справі Берлусконі. ЗМІ говорять про отруєння "радіоктивною речовиною"
Правоохоронні органи Італії проводять розслідування смерті марокканської моделі, яка свідчила проти колишнього прем'єр-міністра країни Сільвіо Берлусконі у 2012 році.
33-річна Імане Фаділь померла у лікарні Мілану 1 березня, через місяць після госпіталізації з болями в шлунку. Тоді вона сказала, що її отруїли.
Італійські ЗМІ припускають, що жінку могли отруїти за допомогою радіоактивної речовини.
Пані Фаділь була головним свідком проти Сільвіо Берлусконі, якого звинуватили в тому, що він платив за секс з неповнолітньою повією.
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82-річного екс-прем'єра спочатку визнали винним, але потім він виграв апеляцію і з нього зняли обвинувачення.
Через кілька років Берлусконі засудили за податкове шахрайство і призначили рік громадських робіт.
Сам він так прокоментував смерть Імане Фаділь: "Завжди шкода, коли помирає молода людина. Я із нею ніколи не зустрічався, ніколи з нею не говорив".
"Коли я ознайомився із її свідченнями, то подумав, що все це вигадки, абсурд", - сказав екс-прем'єр.
Сільвіо Берлусконі, який був прем'єр-міністром у чотирьох італійських урядах — досі звинувачують у декількох злочинах, серед яких підкуп.
Розслідування вбивства
Головний прокурор Мілану Франческо Греко повідомив агентству Reuters, що в медичних документах Фаділ було "кілька незрозумілих моментів".
"Лікарі не встановили із достатньою впевненістю яку-небудь патологію, яка могла б пояснити смерть", - сказав він.
За даними видання Corriere della Sera необхідні зразки направили для аналізу до спеціалізованої лабораторії.
Газета відзначає. що результати показали наявність суміші радіоактивних речовин, в тому числі кобальту.
Італійська прокуратура поки не підтвердила цю інформацію.
Італійські ЗМІ також повідомляють, що Імане Фаділь, яка була регулярною гостею на секс-вечірках Берлусконі, писала книгу про свій досвід і слідчі знайшли її рукопис.
У жовтні 2010 року з'ясувалося, що він дзвонив до поліцейської дільниці з проханням звільнити 17-річну дівчину Каріму "Рубі" Ель Махруг.
Її затримали за крадіжку, а також підозрювали у відвідуванні його так званих секс-вечірок "бунга-бунга"
У червні 2013 року політика визнали винним у тому, що платив їй за секс та зловживанні владою. Влітку 2014 року суд виправдав політика.
Берлусконі завжди стверджував, що він "не святий", але твердо відкидає заяви, що він коли-небудь платив за секс з жінкою.
"Я ніколи не розумів, яка може бути насолода без відчуття завоювання".
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