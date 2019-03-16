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Правоохоронні органи Італії проводять розслідування смерті марокканської моделі, яка свідчила проти колишнього прем'єр-міністра країни Сільвіо Берлусконі у 2012 році.

33-річна Імане Фаділь померла у лікарні Мілану 1 березня, через місяць після госпіталізації з болями в шлунку. Тоді вона сказала, що її отруїли.

Італійські ЗМІ припускають, що жінку могли отруїти за допомогою радіоактивної речовини.

Пані Фаділь була головним свідком проти Сільвіо Берлусконі, якого звинуватили в тому, що він платив за секс з неповнолітньою повією.

82-річного екс-прем'єра спочатку визнали винним, але потім він виграв апеляцію і з нього зняли обвинувачення.

Через кілька років Берлусконі засудили за податкове шахрайство і призначили рік громадських робіт.

Сам він так прокоментував смерть Імане Фаділь: "Завжди шкода, коли помирає молода людина. Я із нею ніколи не зустрічався, ніколи з нею не говорив".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Берлусконі протягом року виконував громадські роботи - це було його покарання за податкове шахрайство

"Коли я ознайомився із її свідченнями, то подумав, що все це вигадки, абсурд", - сказав екс-прем'єр.

Сільвіо Берлусконі, який був прем'єр-міністром у чотирьох італійських урядах — досі звинувачують у декількох злочинах, серед яких підкуп.

Розслідування вбивства

Головний прокурор Мілану Франческо Греко повідомив агентству Reuters, що в медичних документах Фаділ було "кілька незрозумілих моментів".

"Лікарі не встановили із достатньою впевненістю яку-небудь патологію, яка могла б пояснити смерть", - сказав він.

За даними видання Corriere della Sera необхідні зразки направили для аналізу до спеціалізованої лабораторії.

Газета відзначає. що результати показали наявність суміші радіоактивних речовин, в тому числі кобальту.

Італійська прокуратура поки не підтвердила цю інформацію.

Італійські ЗМІ також повідомляють, що Імане Фаділь, яка була регулярною гостею на секс-вечірках Берлусконі, писала книгу про свій досвід і слідчі знайшли її рукопис.

Копирайт изображения Reuters Image caption Сильвіо Берлусконі й Каріма Ель Махруг спростували, що мали секс

У жовтні 2010 року з'ясувалося, що він дзвонив до поліцейської дільниці з проханням звільнити 17-річну дівчину Каріму "Рубі" Ель Махруг.

Її затримали за крадіжку, а також підозрювали у відвідуванні його так званих секс-вечірок "бунга-бунга"

У червні 2013 року політика визнали винним у тому, що платив їй за секс та зловживанні владою. Влітку 2014 року суд виправдав політика.

Берлусконі завжди стверджував, що він "не святий", але твердо відкидає заяви, що він коли-небудь платив за секс з жінкою.

"Я ніколи не розумів, яка може бути насолода без відчуття завоювання".

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