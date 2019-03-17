Джо Байден обмовився, що візьме участь у виборах 2020 року
Джо Байден оголосив про свою кандидатуру на виборах в США у 2020 році, а потім негайно себе виправив.
Таку обмовку колишній віце-президент зробив під час звернення до демократів у штаті Делавер.
"Мене критикують нові ліві. Але в мене найбільш прогресивний послужний список серед тих, хто балотується в США ". А потім уточнив: "Серед всіх, хто міг би балотуватись".
Після цих слів аудиторія почала скандувати "балотуйся, Джо!", а Байден перехрестився і сказав: "Я не це мав на увазі!".
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Байден пояснив, що говорив про тих, хто буде балотуватися в президенти США. "Ми повинні знову зібрати цю країну", - звернувся він до однопартійців.
Джо Байден був віце-президентом у Барака Обами з 2009 по 2017 рік. Він вважає, що вибори 2020 року будуть найважливішим голосуванням століття.
Дискусії про те, що пан Байден оголосить про свою кандидатуру, постійно зростають. Припускають, що він може приєднатися до перегонів, аби унеможливити переобрання Трампа.
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