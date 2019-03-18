Boeing 737 Max 8: "чорні скриньки" довели схожість між катастрофами в Ефіопії та Індонезії

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Дані "чорних скриньок" з літака "Ефіопських авіаліній", який розбився 10 березня, показали "чітку схожість" з катастрофою аналогічного літака, що сталася минулого року.

Про це розповіла міністр транспорту Ефіопії Дагмавіт Могес.

"Зафіксована чітка схожість між рейсами "Ефіопських авіаліній" і авіакомпанії Lion Air в Індонезії. Це стане предметом подальшого вивчення в ході розслідування", - каже пані Могес.

Літак авіакомпанії Lion Air розбився в жовтні минулого року в Індонезії. Як і випадку з "Ефіопськими авіалініями", мова йде про літак Boeing 737 Max 8.

Відслідковування цих рейсів показало, що в обох випадках висота літаків різко коливалася - в певний момент польоту вони з незрозумілих причин то набирали, то знижували висоту.

Виконавчий директор Boeing Деніс Муйленбург вже заявив, що його компанія повністю підтримує розслідування.

За його словами, Boeing продовжить роботу над покращенням програмного забезпечення, яке буде враховувати поведінку систему управління польотом "у відповідь на помилкові вхідні сигнали сенсорів".

На вихідних у Кенії та Ефіопії пройшли урочисті церемонії в пам'ять про загиблих пасажирів рейсу "Ефіопських авіаліній".

Що наразі відомо про катастрофу?

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10 березня літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines вилетів з Аддис-Абеби до Найробі.

Вже за кілька хвилин пілот повідомив диспетчерів про проблеми і попросив дозвіл на повернення.

Літак впав за 60 км на південний схід від столиці Ефіопії.

Авіакатастрофа забрала життя 157 людей. Серед них були громадяни 35 країн, зокрема Кенії, Канади, Великої Британії та Росії.

Точні причини катастрофи до цього часу невідомі. Видимість на момент польоту була хорошою.

Копирайт изображения Reuters Image caption Місце падіння літака відвідували родичі загиблих пасажирів

Це вже друга катастрофа літака цього типу за півроку.

У жовтні минулого року Boeing 737 Max 8 індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море незабаром після того, як вилетів з Джакарти. Загинули всі 189 людей на борту.

Згідно з попередніми висновками розслідування катастрофи літака Lion Air, що сталася в жовтні минулого року, пілоти ймовірно мали проблеми з автоматичною системою, яка запобігає задиранню носа літака, втрату тяги і зрив у штопор.

Як виявило розслідування, система постійно опускала ніс, навіть коли літак не втрачав тяги. Пілоти намагалися виправити положення, але автоматика понад 20 разів не давала це зробити.

Заборона на польоти Boeing 737 Max 8

Після катастрофи літака "Ефіопських авіаліній" низка країн заявила про те, що забороняє польоти Boeing 737 Max 8.

Серед них - Велика Британія, США, Канада Китай, Сінгапур та Австралія.

До запровадження заборони долучилася і Україна: про це минулого тижня повідомила Державна авіаційна служба України.

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