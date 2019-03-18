В атмосфері Землі вибухнув метеор, але цього ніхто не помітив. Як так сталося?

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За повідомленням NASA, у грудні минулого року в атмосфері Землі вибухнув величезний метеор, але цього ніхто не помітив.

Вибух був одним з найпотужніших за останні 30 років і найбільшим після падіння метеорита в Челябінську шість років тому.

Проте подія довго лишалася непоміченою, оскільки метеорит впав у Берингове море.

Дослідник кажуть, що його вибух був у 10 разів потужнішим за вибух атомної бомби в Хіросімі.

18 грудня метеор увійшов в атмосферу Землі на швидкості 32 кілометри і рухався по траекторії під кутом 7 градусів.

Коли він перебував на відстані приблизно 25,6 кілометра від поверхні планети, він вибухнув. Сила вибуху складала 173 кілотонни.

"Вибух стався над Беринговим морем - саме тому ми не спостерігали такого ефекту, як у випадку з Челябінськом, коли це обговорювали в усіх новинах", - каже працівниця NASA Келлі Фаст.

"Для нашої безпеки і захисту це добре, що на Землі є багато води", - додає вона.

Непросте завдання

Американські військові супутники зафіксували вибух минулого року: ВВС США повідомили про це фахівців NASA.

Ще один працівник аерокосмічного агентства Ліндлі Джонсон каже, що вибух стався неподалік зони, в якій літають комерційні літаки з Північної Америки в напрямку Азії.

Саме тому NASA одразу зв'язувалася з різними авіакомпаніями, аби з'ясувати, чи бачили їхні пілоти якісь ознаки вибуху метеора.

У 2005 році Конгрес США поставив перед NASA завдання: до 2020 року виявити 90% астероїдів, що перебувають поблизу Землі і мають розмір понад 140 метрів.

Саме астероїди такого розміру вважаються особливо небезпечними - наслідки їхнього зіткнення з поверхнею Землі можуть бути дуже серйозними.

Втім, дослідники NASA кажуть, що виконати поставлене завдання до 2020 року точно не вдасться: для цього їм знадобиться ще принаймні 30 років.

Копирайт изображения NASA Image caption Концепт телескопу NeoCam, який має виявляти великі астероїди, що становлять небезпеку для Землі

Щойно фахівці виявляють той чи інший об'єкт, вони вираховують, в який регіон Землі він може впасти.

Влітку 2018 року обсерваторія в Арізоні виявила невеликий 3-метровий астероїд всього за вісім годин до зіткнення. Після цього розрахували, що метеорит має впасти у південній частині Африки.

Незабаром прогнози підтвердилися: метеорит впав у Ботсвані. Його записала камера на одній з місцевих ферм. Пізніше люди поблизу знаходили уламки метеорита.

Втім, ситуація з вибухом метеора над Беринговим морем свідчить, що більші об'єкти можуть зіткнутися з поверхнею планети, а цього навіть ніхто не помітить.

Це ще раз підкреслює, наскільки важливо покращувати інструменти відслідковування таких об'єктів.

Один з кроків до цього: припинити покладатися виключно на наземні телескопи, а й розвивати космічні обсерваторії.

Наразі триває робота над проектом телескопу NeoCam, який мають запустити у космос. Він має зайнятися якраз виявлення астероїдів розміром понад 140 метрів, що можуть загрожувати Землі.

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