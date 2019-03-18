В атмосфері Землі вибухнув метеор, але цього ніхто не помітив. Як так сталося?
За повідомленням NASA, у грудні минулого року в атмосфері Землі вибухнув величезний метеор, але цього ніхто не помітив.
Вибух був одним з найпотужніших за останні 30 років і найбільшим після падіння метеорита в Челябінську шість років тому.
Проте подія довго лишалася непоміченою, оскільки метеорит впав у Берингове море.
Дослідник кажуть, що його вибух був у 10 разів потужнішим за вибух атомної бомби в Хіросімі.
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18 грудня метеор увійшов в атмосферу Землі на швидкості 32 кілометри і рухався по траекторії під кутом 7 градусів.
Коли він перебував на відстані приблизно 25,6 кілометра від поверхні планети, він вибухнув. Сила вибуху складала 173 кілотонни.
"Вибух стався над Беринговим морем - саме тому ми не спостерігали такого ефекту, як у випадку з Челябінськом, коли це обговорювали в усіх новинах", - каже працівниця NASA Келлі Фаст.
"Для нашої безпеки і захисту це добре, що на Землі є багато води", - додає вона.
Непросте завдання
Американські військові супутники зафіксували вибух минулого року: ВВС США повідомили про це фахівців NASA.
Ще один працівник аерокосмічного агентства Ліндлі Джонсон каже, що вибух стався неподалік зони, в якій літають комерційні літаки з Північної Америки в напрямку Азії.
Саме тому NASA одразу зв'язувалася з різними авіакомпаніями, аби з'ясувати, чи бачили їхні пілоти якісь ознаки вибуху метеора.
У 2005 році Конгрес США поставив перед NASA завдання: до 2020 року виявити 90% астероїдів, що перебувають поблизу Землі і мають розмір понад 140 метрів.
Саме астероїди такого розміру вважаються особливо небезпечними - наслідки їхнього зіткнення з поверхнею Землі можуть бути дуже серйозними.
Втім, дослідники NASA кажуть, що виконати поставлене завдання до 2020 року точно не вдасться: для цього їм знадобиться ще принаймні 30 років.
Щойно фахівці виявляють той чи інший об'єкт, вони вираховують, в який регіон Землі він може впасти.
Влітку 2018 року обсерваторія в Арізоні виявила невеликий 3-метровий астероїд всього за вісім годин до зіткнення. Після цього розрахували, що метеорит має впасти у південній частині Африки.
Незабаром прогнози підтвердилися: метеорит впав у Ботсвані. Його записала камера на одній з місцевих ферм. Пізніше люди поблизу знаходили уламки метеорита.
Втім, ситуація з вибухом метеора над Беринговим морем свідчить, що більші об'єкти можуть зіткнутися з поверхнею планети, а цього навіть ніхто не помітить.
Це ще раз підкреслює, наскільки важливо покращувати інструменти відслідковування таких об'єктів.
Один з кроків до цього: припинити покладатися виключно на наземні телескопи, а й розвивати космічні обсерваторії.
Наразі триває робота над проектом телескопу NeoCam, який мають запустити у космос. Він має зайнятися якраз виявлення астероїдів розміром понад 140 метрів, що можуть загрожувати Землі.
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