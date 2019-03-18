Дитячий ніс може "розказати" про серйозні інфекції легенів
Дослідження бактерій і вірусів у носах дітей може допомогти у діагностуванні та лікуванні важких легеневих інфекцій.
Саме інфекції легенів є основною причиною смерті серед дітей у віці до п'яти років у всьому світі.
Дослідження показало, що склад бактерій і вірусів у носах дітей з респіраторними інфекціями змінювався.
На думку вчених, це допомагає пояснити, чому деякі діти більш схильні до розвитку інфекцій, ніж інші.
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Воно також може допомогти запобігти серйозним легеневим інфекціям.
Дослідники з Единбурзького університету виявили, що відмінності у складі бактерій та вірусів вказують на тяжкість стану і можуть допомогти лікарям передбачити, як довго дитина має перебувати у лікарні.
Вони вважають, що завдяки цій інформації у менш серйозних випадках можна буде зменшити застосування антибіотиків і дати деяким дітям вилікуватися природним шляхом.
"Життєво важливий"
Деббі Богарт з Центру медичних досліджень Единбурзького університету, яка очолювала дослідження, заявила: "Легеневі інфекції можуть бути надзвичайно серйозними у дітей і немовлят і дуже важкими для батьків".
"Наші результати вперше показують, що загальна мікрофлора у дихальних шляхах - а не один окремий вірус або бактерія - є життєво важливим показником респіраторного здоров'я, - додала вона. - Це дійсно може вплинути на те, як лікарі діагностують інфекції нижніх дихальних шляхів і використовують антибіотики для боротьби з ними".
Інфекції нижніх дихальних шляхів включають пневмонію і бронхіоліт.
Дослідники Единбурзького університету співпрацювали з лікарями у Нідерландах, щоб взяти зразки у понад 150 дітей у віці до шести років, госпіталізованих з такими інфекціями. Потім вони порівняли їх зі зразками 300 здорових дітей.
Вони виявили, що мікробіом госпіталізованих дітей, тобто бактерії і віруси, що знаходяться на задній стінці носа і горла, були споріднені із тими, що містилися у легенях, що полегшило діагностику інфекції.
Дослідження опублікували у журналі The Lancet Respiratory Medicine.
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