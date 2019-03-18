Соцмережі масово видаляють відео нападу в Новій Зеландії. Ситуацію це не рятує

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Найбільші соцмережі роблять все, щоб прибрати відео нападу на мечеть у Новій Зеландії з відкритого доступу. Але це не так вже й просто.

У Facebook кажуть, що за кілька днів видалили вже 1,5 мільйони копій відео, яке прямо під час нападу на мечеть знімав 28-річний Брентон Таррент.

Внаслідок нападу загинули 50 людей, десятки отримали поранення.

Таррент транслював свої дії у прямому ефірі - наживо спостерігати за розстрілом людей могли тисячі глядачів.

Втім, попри всі спроби адміністрацій соцмереж видаляти це відео, його копії завантажують знову і знову.

Копирайт изображения REUTERS Image caption У нападі мечеть звинувачують 28-річного Брентона Таррента. Він наживо транслював свої дії у Facebook

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн каже, що до Facebook та інших інтернет-майданчиків є багато питань через їхню реакцію на цю подію.

Копирайт изображения Google Image caption Мечеть "Аль-Нур", на яку був здійснений напад

"Вочевидь, ці соцмережі мають широке охоплення, - каже пані Ардерн. - Це проблема, яка стосується не лише Нової Зеландії".

Компанія Spark NZ, одна з найбільших компаній країни в області технологій зв'язку, каже, що вже заблокувала десятки сайтів, які поширювали відео нападу.

Новозеландська поліція каже, що відеозапис класифікували як "небажану публікацію", а його поширення розцінюється як правопорушення.

У місцевому суді вже розглядають справу 18-річного підлітка - його звинувачують якраз у розповсюдженні транслції нападу. Юнакові загрожує до 14 років в'язниці.

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Разом із Facebook "зачистити" свої майданчики від відео намагаються й інші популярні сайти - зокрема, Twitter та Youtube.

Адміністрація сайту Reddit заблокувала цілий підрозділ під назвою "watchpeopledie" ("Дивіться, як помирають люди") - там публікувалися відео нападу у Крістчерчі, а також інший контент, який можна в керівництві Reddit розцінили як "возвеличення і прославлення жорстокості".

Схожої політики дотримуються чимало новинних сайтів: вони видаляють усі публікації, де є саме відео нападу чи лінк на нього.

Компанія Valve, яка володіє геймінг-сервісом Steam, так само розповіла, що видалила понад 100 публікацій, "присвячених" вчинку Брентона Таррента: окремі користувачі змінювали зображення профайлів на честь нападника - приміром, на фото його зброї чи інші знімки, пов'язані з нападом.

Нездатність великих інтернет-майданчиків зупинити циркуляцію відео в мережі призвело до того, що компанія Lotto NZ відмовилася купувати рекламу у соцмережах. Місцевий банк ASB Bank планує зробити те саме.

Критика на адресу Facebook почала ширитися одразу після того, як стало відомо, що Таррент транслював напад на сторінках соцмережі.

Багатьох обурювало, що адміністрація Facebook довго не блокувала прямий ефір нападника - трансляція тривала принаймні 17 хвилин.

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