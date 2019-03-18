Стрілянина у трамваї в Утрехті: є поранені

Копирайт изображения EPA Image caption На місці події працює анитерористичний підрозділ поліції

В голландському місті Утрехт чоловік відкрив стрілянину в трамваї, поранивши кількох людей, повідомила поліція.

Правоохоронці перекрили площу поблизу трамвайної зупинки, на місці події перебувають служби екстреної допомоги.

Представник поліції повідомив, що нападник втік на машині. Нікого поки що не заарештували.

Поліція розслідує, чи стоїть за стріляниною "терористичний мотив".

Постріли пролунали приблизно о 10:45 за місцевим часом (11:45 за Києвом). Туди направили три вертольоти.

"Чоловік почав несамовито стріляти", - розповів один з очевидців голландському новинному сайту NU.nl.

Інший очевидець розповів голландському громадському телеканалу NOS, що побачив поранену жінку, на одязі і руках якої була кров.

"Я заніс її у свою машину і допоміг їй, - сказав він. - Коли прибула поліція, вона була непритомна".

Поки що невідома кількість пораних і те, наскільки серйозно вони постраждали.

Прем'єр-міністр Голландії Марк Рютте заявив, що уряд проводить екстрене засідання.

Місцева влада Утрехта повідомила, трамвайні послуги в місті тимчасово скасували.

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