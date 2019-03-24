Сон чи горицвіт? Вгадайте квітку-2. Тест

Весна набирає обертів, і разом з нею прокидається дедалі більше квітів.

Перевірте, наскільки добре ви розбираєтеся у них, і пройдіть другу частину нашого квіткового квізу.

Перша частита - Проліска чи підсніжник? Як добре ви знаєте первоцвіти. Тест

Розібратися у квітах BBC News Україна допомагав кандидат біологічних наук Олександр Жигаленко.