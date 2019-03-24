Сон чи горицвіт? Вгадайте квітку-2. Тест
- 24 березня 2019
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Весна набирає обертів, і разом з нею прокидається дедалі більше квітів.
Перевірте, наскільки добре ви розбираєтеся у них, і пройдіть другу частину нашого квіткового квізу.
Перша частита - Проліска чи підсніжник? Як добре ви знаєте первоцвіти. Тест
Розібратися у квітах BBC News Україна допомагав кандидат біологічних наук Олександр Жигаленко.