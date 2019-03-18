Тайфун Ідаї забрав життя сотень людей в південній Африці
Чисельність жертв тайфуну Ідаї в Мозамбіку, у південно-східній Африці, може сягнути тисячі людей. Про це повідомив президент Мозамбіку Філіпе Н'юсі.
У четвер тайфун досяг другого міста країни Бейра, розташованого на узбережжі Індійського океану. Швидкість вітру становила при цьому 177 км/год.
Повінь та сильний вітер руйнували будинки та зривали дахи з бетонних будівель.
Рятувальники змогли дістатися міста Бейра лише у неділю.
За офіційними даними, кількість загиблих вже сягнула 84 людей у Мозамбіку.
Під час візиту до Бейри президент Н'юсі сказав, що наслідки тайфуну руйнівні, додавши, що він бачив тіла, що плавають у воді, яка затопила місто.
Раніше Міжнародна федерація Товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (IFRC) назвала наслідки "масштабними та жахливими".
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Керівник групи з оцінки IFRC Джеймі Лесьор повідомив BBC, що деяких мешканців доводилося рятувати з дерев.
1500 людей у Бейрі отримали поранення в результаті падіння дерев і дахів з будівель, зокрема цинкових покрівель.
За словами пана Лесьора, мешканці Бейри доклали "неймовірні зусилля", щоб розчистити дороги в місті.
"Бейрі нанесено страшну шкоду. Але ми чули, що ситуація за межами міста може бути ще гіршою", - говориться в заяві IFRC.
Дорога, що з'єднує Бейру з рештою країни, була пошкоджена, але вже відновлено повітряне сполучення.
У сусідньому з Мозамбіком Малаві внаслідок повені, викликаної сильними зливами, загинуло 122 людини, повідомляє Reliefweb.
Зімбабве: "ніколи не бачили нічого подібного"
У сусідньому Зімбабве, досить віддаленому від океану, внаслідок тайфуну 98 людей загинули, а 217 людей зникли без вісті, повідомив уряд.
Кореспондент BBC Африка Шингаі Ньока спробував дістатися одного з постраждалих районів країни, але його мандрівка раптом припинилася через величезний кратер у дорозі, що утворився під час тайфуну.
"Люди, які живуть у цій місцевості, кажуть, що ніколи не бачили нічого подібного", - повідомляє кореспондент ВВС.
Через руйнування дороги до постраждалих районів не можуть доставити допомогу.
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