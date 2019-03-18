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Чисельність жертв тайфуну Ідаї в Мозамбіку, у південно-східній Африці, може сягнути тисячі людей. Про це повідомив президент Мозамбіку Філіпе Н'юсі.

У четвер тайфун досяг другого міста країни Бейра, розташованого на узбережжі Індійського океану. Швидкість вітру становила при цьому 177 км/год.

Повінь та сильний вітер руйнували будинки та зривали дахи з бетонних будівель.

Рятувальники змогли дістатися міста Бейра лише у неділю.

Копирайт изображения AFP Image caption У місті Бейра в Мозамбіку люди забиралися на дахи будинків та дерева, аби врятуватися

За офіційними даними, кількість загиблих вже сягнула 84 людей у Мозамбіку.

Під час візиту до Бейри президент Н'юсі сказав, що наслідки тайфуну руйнівні, додавши, що він бачив тіла, що плавають у воді, яка затопила місто.

Раніше Міжнародна федерація Товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (IFRC) назвала наслідки "масштабними та жахливими".

Керівник групи з оцінки IFRC Джеймі Лесьор повідомив BBC, що деяких мешканців доводилося рятувати з дерев.

1500 людей у Бейрі отримали поранення в результаті падіння дерев і дахів з будівель, зокрема цинкових покрівель.

Копирайт изображения IFRC/Caroline Haga Image caption Так виглядала Бейра у неділю після трьох днів тайфуну

Копирайт изображения AFP Image caption У Бейрі зруйнована низка будинків та розбито чимало автомобілів

За словами пана Лесьора, мешканці Бейри доклали "неймовірні зусилля", щоб розчистити дороги в місті.

"Бейрі нанесено страшну шкоду. Але ми чули, що ситуація за межами міста може бути ще гіршою", - говориться в заяві IFRC.

Дорога, що з'єднує Бейру з рештою країни, була пошкоджена, але вже відновлено повітряне сполучення.

У сусідньому з Мозамбіком Малаві внаслідок повені, викликаної сильними зливами, загинуло 122 людини, повідомляє Reliefweb.

Копирайт изображения AFP Image caption Малаві постраждало внаслідок повеней під час тайфуну, щонайменше 122 людини загинули

Зімбабве: "ніколи не бачили нічого подібного"

У сусідньому Зімбабве, досить віддаленому від океану, внаслідок тайфуну 98 людей загинули, а 217 людей зникли без вісті, повідомив уряд.

Кореспондент BBC Африка Шингаі Ньока спробував дістатися одного з постраждалих районів країни, але його мандрівка раптом припинилася через величезний кратер у дорозі, що утворився під час тайфуну.

"Люди, які живуть у цій місцевості, кажуть, що ніколи не бачили нічого подібного", - повідомляє кореспондент ВВС.

Через руйнування дороги до постраждалих районів не можуть доставити допомогу.

Копирайт изображения AFP Image caption Чоловік шукає свою доньку в Нгангу, Зімбабве

Копирайт изображения AFP Image caption Пошуки поранених в Зімбабве

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