"Обіцяв допомогти з кар’єрою в обмін на секс": голова Warner Bros. йде у відставку
Гендиректора Warner Bros. Кевіна Цудзіхару звинуватитили в тому, що він намагався забезпечити ролі у фільмах для акторки, з якою в нього нібито був секс. На тлі скандалу Цудзіхара пішов у відставку.
У Warner Bros. додали, що вважають відхід Цудзіхари від справ правильним рішенням, яке він зробив в інтересах компанії.
"Кевін визнає, що його помилки йдуть врозріз з тим, чого очікують від керівників компанії", - заявив Джон Стенкі, лідер WarnerMedia, дочірньої фірми Warner Bros.
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Наразі компанія проводить внутрішнє розслідування щодо звинувачень на адресу Цудзіхари.
Першими їх висловило видання Hollywood Reporter - матеріал включав, зокрема, переписку Цудзіхари з британською актрисою Шарлоттою Кірк. На той момент їй був 21 рік.
Адвокат пана Цудзіхари каже, що в момент спілкування з акторкою, його клієнт ще не займав керівних посад, які дозволили б йому впливати на те, щоб її взяли на ту чи іншу роль.
Сама Шарлотта Кірк, у свою чергу, заявляла, що Цудзіхара їй "ніколи нічого не обіцяв".
У листі до співробітників Warner Bros. Цудзіхара не згадав про деталі звинувачень на свою адресу.
"Стало зрозуміло, що в якості керівника я можу стати відволікаючим фактором і перешкодою для подальшого успіху нашої компанії", - написав він.
"Робота усіх наших працівників достойна захоплення, і я не дозволю, щоб зацікавленість ЗМІ моїм майбутнім відволікала увагу від тієї чудової роботи, яку робить компанія".
Кевін Цудзіхара працював у Warner Bros. впродовж останніх 25 років. Він очолив студію у 2013 році.
У Warner Bros. кажуть, що не готові назвати ані розмір виплати, яку Цудзіхара отримає за звільнення, ані ім'я потенційних кандидатів на його посаду.
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