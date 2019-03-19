"Обіцяв допомогти з кар’єрою в обмін на секс": голова Warner Bros. йде у відставку

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кевін Цудзіхара

Гендиректора Warner Bros. Кевіна Цудзіхару звинуватитили в тому, що він намагався забезпечити ролі у фільмах для акторки, з якою в нього нібито був секс. На тлі скандалу Цудзіхара пішов у відставку.

У Warner Bros. додали, що вважають відхід Цудзіхари від справ правильним рішенням, яке він зробив в інтересах компанії.

"Кевін визнає, що його помилки йдуть врозріз з тим, чого очікують від керівників компанії", - заявив Джон Стенкі, лідер WarnerMedia, дочірньої фірми Warner Bros.

Наразі компанія проводить внутрішнє розслідування щодо звинувачень на адресу Цудзіхари.

Першими їх висловило видання Hollywood Reporter - матеріал включав, зокрема, переписку Цудзіхари з британською актрисою Шарлоттою Кірк. На той момент їй був 21 рік.

Адвокат пана Цудзіхари каже, що в момент спілкування з акторкою, його клієнт ще не займав керівних посад, які дозволили б йому впливати на те, щоб її взяли на ту чи іншу роль.

Сама Шарлотта Кірк, у свою чергу, заявляла, що Цудзіхара їй "ніколи нічого не обіцяв".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Шарлотта Кірк каже, що жодних обіцянок Цудзіхара їй не давав

У листі до співробітників Warner Bros. Цудзіхара не згадав про деталі звинувачень на свою адресу.

"Стало зрозуміло, що в якості керівника я можу стати відволікаючим фактором і перешкодою для подальшого успіху нашої компанії", - написав він.

"Робота усіх наших працівників достойна захоплення, і я не дозволю, щоб зацікавленість ЗМІ моїм майбутнім відволікала увагу від тієї чудової роботи, яку робить компанія".

Кевін Цудзіхара працював у Warner Bros. впродовж останніх 25 років. Він очолив студію у 2013 році.

У Warner Bros. кажуть, що не готові назвати ані розмір виплати, яку Цудзіхара отримає за звільнення, ані ім'я потенційних кандидатів на його посаду.

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