Жінка вколола собі фруктовий сік у вени і ледь не померла

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Жителька Китаю ледь не померла після того, як зробила собі ін'єкцію фруктового соку - думала, це корисно для здоров'я.

Лікарі зафіксували в 51-річної жінки враження печінки, нирок, серця і легень - її на п'ять днів помістили до реанімації.

У розмові з BBC один з працівників лікарні розповів, що пацієнтка внутрішньовенно ввела собі розчин із 20 видів фруктів.

Незабаром після ін'єкції в жінки почався зуд і підвищилася температура.

Інцидент стався ще минулого місяця, проте відомо про нього стало тільки зараз.

22 лютого жінку помістили до відділення інтенсивної терапії. Незабаром її перевели до загального, а згодом виписали.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Суміш, яку жінка ввела собі у вени, містила 20 видів фруктів

Випадок бурхливо обговорюють у китайських соцмережах - зокрема на сайті Weibo.

Тільки під хештегом #OldWomanPutsJuiceIntoVeins оприлюднено понад 11 тисяч публікацій.

Чимало користувачів пишуть, що цей випадок - хороша ілюстрація того, як людям бракує базових знань з медицини.

"Судячи з усього, рівень обізнаності людей у питаннях медицини лишається занадто низьким", - написав один з користувачів.

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