Жінка вколола собі фруктовий сік у вени і ледь не померла
Жителька Китаю ледь не померла після того, як зробила собі ін'єкцію фруктового соку - думала, це корисно для здоров'я.
Лікарі зафіксували в 51-річної жінки враження печінки, нирок, серця і легень - її на п'ять днів помістили до реанімації.
У розмові з BBC один з працівників лікарні розповів, що пацієнтка внутрішньовенно ввела собі розчин із 20 видів фруктів.
Незабаром після ін'єкції в жінки почався зуд і підвищилася температура.
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Інцидент стався ще минулого місяця, проте відомо про нього стало тільки зараз.
22 лютого жінку помістили до відділення інтенсивної терапії. Незабаром її перевели до загального, а згодом виписали.
Випадок бурхливо обговорюють у китайських соцмережах - зокрема на сайті Weibo.
Тільки під хештегом #OldWomanPutsJuiceIntoVeins оприлюднено понад 11 тисяч публікацій.
Чимало користувачів пишуть, що цей випадок - хороша ілюстрація того, як людям бракує базових знань з медицини.
"Судячи з усього, рівень обізнаності людей у питаннях медицини лишається занадто низьким", - написав один з користувачів.
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