Коли ми стаємо дорослими? Вчені вважають, що вже після 30-ти

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Вам за двадцять, і ви постійно чуєте, що давно треба було "подорослішати"? А ви натомість дивитеся в інтернеті відео з котиками і вважаєте їх надзвичайно смішними?

Тепер у вас є офіційне виправдання, чому ви не поводитесь як доросла людина.

Науковці, що вивчають мозок, дійшли висновку, що люди не стають повністю "дорослими", доки їм не виповниться щонайменше 30 років.

Згідно з чинним британським - так само, як і українським, - законодавством, людина офіційно стає дорослою, коли досягає 18-річного віку.

Проте вчені, які вивчають мозок і нервову систему, кажуть, що вік, коли ми стаємо "дорослим", не є однаковим для всіх.

Дослідження показують, що у 18 років у людей в мозку все ще відбуваються зміни, які можуть вплинути на їхню поведінку і роблять їх більш схильними до розвитку психічних розладів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вчені кажуть, що у різних людей мозок розвивається у різний час

Професор Пітер Джонс з Кембриджського університету каже: "Насправді ми говоримо про те, що визначення конкретного моменту, коли ви з дитини стаєте дорослим, виглядає дедалі абсурднішим. Це набагато складніший перехід, який відбувається протягом трьох десятиліть".

Він додає: "Мені здається, що системи - освіти, охорони здоров'я та юридична - спрощують собі життя, впроваджуючи такі визначення".

Коли ви досягнете 18 років, ви можете голосувати, купувати алкоголь, брати іпотеку - а також відповідати за свої вчинки як дорослий, якщо раптом потрапите у халепу з поліцією.

Попри це, професор Джонс вважає, що досвідчені судді у кримінальних справах розуміють різницю між 19-річним підсудним і "запеклим злочинцем", якому далеко за 30-ть.

"Я думаю, що система пристосовується до того, що ховається в усіх на очах - що людям не подобається (думка про - Ред.) гусінь, що перетворюється на метелика", - каже він.

"Не існує дитинства - а потім одразу дорослого життя. Люди проходять певний шлях, по певній траєкторії", - додає науковець.

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