Назарбаєв пішов у відставку. Він був при владі майже 30 років

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Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про те, що відмовляється від повноважень голови держави. Він залишиться головою Ради безпеки країни та й надалі очолюватиме найбільшу партію "Нур Отан".

Про це він заявив у спеціальному телезверненні до народу.

"Я ухвалив рішення припинити свої повноваження президента", - сказав лідер країни.

"У цьому році виповниться 30 років, як я займаю найвищий пост. Народ дав мені можливість бути першим президентом незалежного Казахстану", - цитує президента Казахстану агентство Інтерфакс.

За словами Нурсултана Назарбаєва, обов'язки президента країни виконуватиме спікер сенату парламенту країни Касим-Жомарт Токаєв.

Відповідна процедура передбачена і конституцією країни.

У разі відмови президента від своєї посади, його повноваження на строк, що залишився переходять до голови сенату парламенту.

Нинішній термін його президентських повноважень Назарбаєва закінчується у квітні 2020 року.

78-річний Нурсултан Назарбаєв — перший і єдиний президент Казахстану. Він очолив країну ще у радянський час, коли у червні 1989 року став першим секретарем місцевої Компартії.

Після розпаду СРСР Назарбаєв став першим президентом країни, перемігши на виборах 1991 року з результатом 98,7%. У 1995 році за результатами референдуму повноваження Назарбаєва продовжили ще на п'ять років.

Після цього він перемагав на виборах 1999, 2005, 2011 та 2015 років.

У 2007 році парламент надав йому як першому президентові право балотуватися на вищий державний пост необмежену кількість разів.

Востаннє Єлбаси (титул "Лідер нації" закріплений за Назарбаєвим законодавством країни з 2010 року) переміг, отримавши підтримку майже 98% виборців.

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