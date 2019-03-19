Як за мильні бульки отримати престижну премію. Історія математика Карен Уленбек

Копирайт изображения kishore kumar Image caption Ілюстрацією проблеми мінімальної поверхні є мильні бульбашки, які мають мінімальну площу поверхні при заданому об'ємі

Абелівську премію, одну з найпрестижніших нагород в сфері математики, цього року присудили американській професорці Карен Уленбек з Університету Техасу в Остіні.

Уленбек отримала премію за роботу по вивченню мінімальних поверхонь. Ілюстрацією проблеми мінімальної поверхні є мильні бульбашки, які мають мінімальну площу поверхні при заданому об'ємі.

У заяві комітету премії говориться, що премія присуджена Карен Уленбек за досягнення в області геометричних диференціальних рівнянь з частковими похідними, калібрувальної теорії і інтегрованих систем.

У рішенні академії відзначається вплив робіт 76-річної Уленбек на аналіз, геометрію та математичну фізику.

Карен Уленбек стала першою жінкою, якій присудили цю престижну премію.

Абелівську премі. заснував уряд Норвегії в 2002 році на честь норвезького математика Нільса Хенріка Абеля і з 2003 року її щорічно присуджують видатним математикам.

Лауреат цьогорічної премії отримає близько 700 тисяч доларів.

Голова Абелівського комітету Ханс Мунте-Каас підкреслив, що роботи Уленбек змінили погляд вчених на деякі проблеми математики.

"Її теорії зробили революцію в нашому розумінні проблеми мінімальних поверхонь", - зазначив глава комітету.

Копирайт изображения Andrea Kane/ Institute for Advanced Study Image caption Карен Уленбек стала прикладом для багатьох молодих жінок-математиків

Зазвичай в якості прикладу мінімальних поверхонь наводять мильні бульбашки. Вони цікаві тим, що плівка мильної бульбашки завжди прагне мінімізувати свою площу поверхні і прагне до ідеальної форми сфери.

Роботи Карен Уленбек цікаві тим, що дали фізикам ключ до вивчення ряду проблем - таких як поведінка субатомних частинок і теорії уніфікації електромагнетизму.

Уленбек стала прикладом для багатьох молодих жінок-математиків, каже професор Джим Халілі з Університету Суррея.

"Молоді математики знають не тільки її наукові роботи, але те, як вона надихає молодих жінок-дослідників і майбутніх дослідників робити вибір на користь математики", - говорить Джим Халілі.

У дитинстві Уленбек цікавилася природничими науками, проте, розпочавши навчання в Університеті Мічигану, зацікавилася математикою.

Минулого року Абелівську премію присудили професорові Інституту перспективних досліджень американського Прінстона Роберту Ленглендсу за програму, що об'єднує теорію уявлення з теорією чисел.

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