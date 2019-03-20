Рейтинг щастя: Україна в аутсайдерах, лідери - скандинави

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Україна посіла 133 місце у міжнародному рейтингу щастя (World Happiness Report), який щороку складають у рамках ініціативи ООН.

Всього у рейтингу, опублікованому до Міжнародного дня щастя, представлені 156 країн усього світу.

Перше місце другий рік поспіль займає Фінляндія. Найкраща десятка рейтингу виглядає так:

Фінляндія Данія Норвегія Ісландія Нідерланди Швейцарія Швеція Нова Зеландія Канада Австрія.

Україна цього року в списку знаходиться між Чадом (132 місце) та Ефіопією (134 місце).

Україна також посіла 120 місце за показником кількості людей, які жертвують кошти на благодійність (18,2%).

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Найщасливіші у світі - скандинави

Останній у рейтингу щастя - Південний Судан, також найменш щасливими країнами стали: ЦАР, Афганістан, Танзанія, Руанда, Ємен, Малаві, Сирія, Ботсвана і Гаїті.

Доповідь складають на основі опитування жителів відповідних країн.

У рейтингу враховують кілька аспектів, в тому числі ВВП на душу населення, рівень соціальної підтримки, очікувану тривалість життя, свободу вибору, рівень корупції, участь громадян у благодійності та наявність негативних очікувань від майбутнього.

Показник щастя вимірюється на підставі даних за три роки, рейтинг 2019 року складено за інформацією 2016-2018 років.

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