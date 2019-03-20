Рейтинг щастя: Україна в аутсайдерах, лідери - скандинави
Україна посіла 133 місце у міжнародному рейтингу щастя (World Happiness Report), який щороку складають у рамках ініціативи ООН.
Всього у рейтингу, опублікованому до Міжнародного дня щастя, представлені 156 країн усього світу.
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Перше місце другий рік поспіль займає Фінляндія. Найкраща десятка рейтингу виглядає так:
- Фінляндія
- Данія
- Норвегія
- Ісландія
- Нідерланди
- Швейцарія
- Швеція
- Нова Зеландія
- Канада
- Австрія.
Україна цього року в списку знаходиться між Чадом (132 місце) та Ефіопією (134 місце).
Україна також посіла 120 місце за показником кількості людей, які жертвують кошти на благодійність (18,2%).
Останній у рейтингу щастя - Південний Судан, також найменш щасливими країнами стали: ЦАР, Афганістан, Танзанія, Руанда, Ємен, Малаві, Сирія, Ботсвана і Гаїті.
Доповідь складають на основі опитування жителів відповідних країн.
У рейтингу враховують кілька аспектів, в тому числі ВВП на душу населення, рівень соціальної підтримки, очікувану тривалість життя, свободу вибору, рівень корупції, участь громадян у благодійності та наявність негативних очікувань від майбутнього.
Показник щастя вимірюється на підставі даних за три роки, рейтинг 2019 року складено за інформацією 2016-2018 років.
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