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Кабмін погодився продовжити контракт із правлінням НАК "Нафтогаз України" та його головою Андрієм Коболєвим ще на рік.

Про це у середу на засіданні уряду заявив прем'єр Володимир Гройсман.

За його словами, уряд досяг порозуміння із компанією, що договір продовжать, проте з певними умовами:

"Нафтогаз" має відділити видобуток газу від його транспортування та забезпечити продовження транзиту російського газу українською ГТС після січня 2020 року, коли завершиться чинний контракт із "Газпромом"

Збільшення видобутку власного газу до 18 мільярдів кубічних метрів газу на рік із нинішніх 15 мільярдів

Зменшення зарплат менеджменту вдвічі й "відсутність винагород та бонусів".

"За останні п'ять років менеджментом компанії не було здійснено необхідних заходів для досягнення цих цілей", - заявив прем'єр.

Він додав, що час для виконання завдань "ще є".

"Ми ухвалимо рішення про те, щоби продовжити на цих умовах контракт із щомісячним і щоквартальним звітуванням про досягнення цих цілей", - сказав пан Гройсман.

Якщо керівництво "Нафтогазу" не зможе виконати задачі, то це стане підставою для дострокового скасування контракту.

Раніше ЗМІ повідомляли, що нова зарплата Коболєва може скласти більше 521 тисячі гривень на місяць, що вдвічі менше, ніж було.

Прем'єр також висловився за проведення аудиту "Нафтогазу".

"Фактор Ляшка"

Копирайт изображения Уряд України Image caption Олег Ляшко був традиційно емоційним, говорив на підвищених тонах. Прем'єр спочатку нервував, проте швидко опанував ситуацію.

Під час засідання уряду до зали раптово прийшов голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко у супроводі своїх однопартійців й, відібравши у прем'єра мікрофон, почав вимагати скасувати рішення про продовження контракту з Андрієм Коболєвим.

"На якій підставі ти продовжив контракт з Коболєвим... Ти продовжив контракт із Коболєвим?" - сказав Олег Ляшко.

У відповідь прем'єр та члени уряду сказали, що рішення ще не ухвалене.

Пан Ляшко почав вимагати, аби уряд не продовжував контракт із головою правління "Нафтогазу", доки той не поверне "1,5 мільярди гривень".

Олег Ляшко також вимагав від уряду зобов'язати Коболєва повернути всі виплачені йому премії, але прем'єр сказав, що таких повноважень він не має.

Лідер радикалів у відповідь почав вимагати й зниження тарифів на газ для населення.

Прем'єр попросив депутата говорити тихіше. "Я вас не просто чую, я вас відчуваю", - сказав пан Гройсман.

Після 15 хвилин запеклої дискусії пристрасті в залі уряду почали вщухати й прем'єр пояснив Ляшку, що контракт продовжать тільки за умови зниження зарплати Коболєва.

Олег Ляшко заявив, що коли він з депутатами своєї фракції та "простими людьми" намагався пройти на територію будівлі уряду, то охорона побила жінку.

Прем'єр це заперечив і сказав: "Я людей не б'ю, я людей люблю".

Раптовий візит Ляшка прем'єр назвав "меганекультурним", хоча в кінці подякував тому, що він "знайшов час завітати".

Після того, як Ляшко пішов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував закривати засідання уряду на час передвиборчої кампанії.

Володимир Гройсман сказав, що краще ввести в регламент "десять хвилин слави", коли кожен кандидат зможе приходити й виступати на засіданні.

Зарплати й бонуси

Копирайт изображения UNIAN Image caption Уряд відмовлявся подовжувати контракт із Коболєвим через зависоку зарплату та премії

Наприкінці лютого наглядова рада "Нафтогазу" вирішила продовжити контракт з Коболєвим на три роки - до кінця 2022 року.

На початку березня уряд відмовився схвалити цей контракт з Андрієм Коболєвим на чинних умовах, мотивуючи це зависокою зарплатою та преміями правління компанії.

Тоді ж Кабмін вирішив оголосити конкурс на посаду голови "Нафтогазу".

Сам Андрій Коболєв сказав, що звільнятися не збирається. На прес-конференції він заявив, що оголошення урядом конкурсу на посаду НАК суперечить українському законодавству.

За його словами, призначати, звільняти, змінювати зарплати чи виписувати премії - повноваження виключно Наглядової ради.

Тепер же Володимир Гройсман сказав, що конкурсу цього року не буде.

"Конкурс на нове правління компанії відбудеться через рік - 20 березня 2020 року", - сказав прем'єр.

Суперечки з урядом викликало питання зарплати та бонусів для менеджменту компанії. 2018 року наглядова рада "Нафтогазу" вирішила виплатити бонуси правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом". Затверджений розмір бонусів становив 1% від суми виграшу у 2,56 мільярда доларів. Першу частину премії у 20,7 мільйона доларів співробітникам виплатили у травні. Андрію Коболєву з них дісталося 7,8 мільйона доларів.

Після оприлюднення цієї інформації прокуратура та НАБУ відкрили кримінальні провадження через великі премії, а уряд заборонив виплату бонусів у державних компаніях.

Після скандалу Коболєв пообіцяв віддати усю свою зарплату за 2019 рік на благодійність.

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